Peña dice a los españoles que Cartes no le financió su campaña electoral

“Él (Horacio Cartes) es presidente del Partido Colorado, yo fui electo por mandato popular para ser presidente de la República. No acepto que traten de asignarme sus responsabilidades. No soy su defensor, él tiene sus abogados. Mi campaña electoral tampoco fue financiada por Cartes”, expresó el presidente de la República, Santiago Peña.

Así declaró en una entrevista con el diario El País de Madrid. Fue en el marco de la visita oficial de Peña a España, donde estuvo casi una semana, con una serie de reuniones con autoridades, empresarios y gremios.

En la conversación con el diario madrileño, Santiago Peña dijo además: “Cuando dejé el ministerio (Hacienda en el 2016), me fui a trabajar al Banco Basa, que no es propiedad del señor Cartes. Se trata de una empresa familiar creada por su padre, que al retirarse cedió a su hija el negocio de agricultura y ganadería. La acusación contra Cartes por parte de EE.UU. es su responsabilidad, no la mía”.

No es la primera vez que Peña defiende o intenta desmarcase de su mentor político en una entrevista con un medio extranjero. El año pasado, en una conversación con un medio argentino dijo que las sanciones financieras del Gobierno de Estados Unidos contra Cartes están basadas en mentiras. También pidió al expresidente se defienda de las acusaciones por “corrupción significativa” de la administración de Joe Biden.

El 26 de enero de 2013, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones financieras por corrupción a Cartes. El castigo le impide hacer negocios con estadounidenses y extranjeros residentes, empresas y bancos norteamericanos.

Cartes admitió que financió a Pedro Alliana

En el 2015, el entonces presidente de la República, Horacio Cartes, reveló públicamente que financió la campaña electoral para la presidencia del Partido Colorado al entonces diputado y ahora vicepresidente de la República, Pedro Alliana, sin dar montos. Fue durante un frío festejo, con poca concurrencia en Asunción. Alliana le había ganado al entonces senador Mario Abdo Benítez, quien luego se convirtió en presidente de la República (2018-2023).