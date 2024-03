Itaipú: “Traición de Peña a la patria al hipotecar nuestro futuro para beneficiar al Brasil”

Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil se manifiesta esta mañana frente a la sede de Asunción de la Itaipú Binacional en contra de lo que considera una traición del gobierno de Santiago Peña a los intereses del Paraguay.

La movilización, que tiene pensado culminar frente a la sede de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pretende expresar el reclamo del ejercicio de la soberanía hidroeléctrica.

“El Paraguay a través de la ANDE está plenamente habilitado para contratar el 50% de la potencia de Itaipú; usar la energía que necesitamos y exportar a precio de mercado la energía que no podamos consumir”, señalan las organizaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según argumentan, este derecho estaría amparado en el propio Tratado de Itaipú y el Acta de Foz de Yguazú, además del Acuerdo Lugo-Lula del año 2009.

Lea más: La tarifa de Itaipú debió bajar a US$ 10,77 y el año pasado, sostienen en Brasil

“Santiago Peña es un traidor a la patria”, afirman

Las organizaciones consideran que “al no ejercer nuestra soberanía en Itaipú y no exportar la energía que no consumimos a precio de mercado, Santiago Peña se convierte en un traidor a la patria, haciéndole perder a nuestro país miles de millones de dólares por año que deberían apuntalar un desarrollo sustentable con más empleo y calidad de vida”.

El ingeniero Ricardo Canese, integrante de la organización “Itaipú Causa Nacional”, dijo que el gobierno de Peña, en lugar de ejercer la soberanía como “tenía que hacerlo a partir del 15 de agosto de 2023, entregó nuestra energía a un precio regalado para las grandes empresas brasileñas”.

“La ANDE tenía que haber contratado (el 50% de la energía) a partir del 15 de agosto de 2023 cuando el costo de Itaipú estaba por el piso, porque ya se pagó la deuda. El precio de mercado está a US$ 100 o US$ 200 el megavatio/hora; él les entrega (a las empresas brasileñas) a US$ 40″, aseveró.

Canese enfatizó que Peña no solamente está regalando nuestra energía, subsidiando al desarrollo del Brasil, sino que además está hipotecando nuestro futuro, pretendiendo volver a endeudar a la Itaipú por 50 años más.