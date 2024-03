Mario Ferreiro: “Mantienen a fiscala porque todavía hay planes de seguir usándola”

Mario Ferreiro habló luego de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) salvara a Stella Mary Cano, la fiscal que fue denunciada por prevaricato en la causa conocida como “asado de fin de semana”, que le costó el cargo de intendente de Asunción.

Contó que les sorprendió que finalmente hayan decidido su apercibimiento, pese a que todo parecía indicar que la blanquearían por completo. “Temíamos que esto quede encajonado, que iba a prescribir, porque llegaron hasta el límite de la fecha”.

Consideró que si no lo hicieron fue “simplemente porque ya era demasiado escandaloso ese procedimiento. Stella Mary (Cano) tiene varios otros procesos en el Jurado”, recordó.

“A mí hasta me divierte pensar que van a tener que hacer esto mismo que hicieron ayer cuatro veces más, no sé con qué cara. A no ser que le digan a ella ‘renunciá porque no podemos más’”, dijo y agregó que Alicia Pucheta perdió la oportunidad de mostrar algo distinto durante su presidencia.

“El peor JEM de la historia del Paraguay no se animó a absolverla”

Ferreiro rescató que “el peor Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la historia del Paraguay no se animó tampoco a absolverla. Eso también hay que tomarlo como mensaje. ‘Podemos salvarla, pero tampoco nos obliguen al escándalo de absolverla’”.

Consideró que ocurrió lo que era esperable que suceda, “a pesar de las explicaciones absolutamente técnicas y de alto valor jurídico del doctor Alberto Martínez Simón, se hizo la contra ofensiva con un texto leído dificultosamente por el doctor (Enrique) Berni”.

El exintendente comparó el procedimiento con la expulsión de Kattya González del Senado, del “tenemos mayoría y votamos lo que queremos y se llegó a este escandaloso apercibimiento”.

Consideró que ante estas evidencias se puede sospechar que será el mismo procedimiento que “en corto tiempo también quieren replicar en la Corte Suprema de Justicia”.

“Cualquier actor político o extorsivo puede hacerse del Ministerio Público, disponer de él como si fuera un preservativo, usarlo y tirarlo, eso se hizo en mi caso y está todo documentado”, aseveró.

“Esta señora no es tan importante en el firmamento jurídico paraguayo, que se vaya a su casa y trabaje como abogada, pero no. La mantienen dentro del sistema porque por lo visto hay todavía planes de seguir usándola”, vaticinó.

“Me convirtieron en un paria”

Ferreiro se refirió además a daño personal que le ocasionaron con el montaje de la causa. “Pasé cuatro años de proceso con todas las inhibiciones y prohibiciones que eso implica”.

“La gente no sabe que uno se vuelve un paria que no solamente ‘muere’ civilmente, sino también política, financiera y hasta laboralmente. Yo hasta para entrar en clubes sociales he tenido problemas por todas las escandalosas acusaciones verbales que hacía esta señora en los medios”, contó Ferreiro a la 1080 AM.