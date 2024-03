Duro discurso de senador Iramain contra los “autoritarios, vendidos y traidores” que expulsaron a Kattya González

En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el legislador Ignacio Iramain (PEN), reemplazante de Kattya González, solicitó la palabra y dar su discurso en el atril, pues dijo que podría ser su primera y última intervención ante el pleno.

Iramain, ya en el atril, fustigó duramente a los que orquestaron y se prestaron para expulsar a González. Empezó señalando que, pese a que la exlegisladora no tiene presencia física en el Senado, “mi voz traducirá su voz en cada ponencia que yo haga en este Congreso, si es que sobrevivo”.

Resaltó que “nunca debí estar aquí; por eso, me abruma y me invade la vergüenza”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Retorno de Kattya González depende de la mayoría en el Senado, señala Beto Ovelar

Expulsión de Kattya: Senado pisoteó voluntad popular

El senador cuestionó que el Senado pisoteó la voluntad de más de 100.000 personas al expulsar a González, quien fue elegida con dicha cantidad de votos.

“Lo que ocurrió el 14 de febrero pasado no le daña a quien injustamente fue despojada de su investidura, lo que ocurrió fue una bofetada y un desprecio a los votantes; una capitulación que no puede ser calificada sino de humillante. El ataque más certero, la agresión más alevosa y ruin que este Senado perpetró fue contra su propia legitimación republicana, no contra Kattya González”, dijo.

Afirmó que los que votaron por la expulsión de la exlesgisladora del PEN se sometieron a un capricho, haciendo alusión al expresidente Horacio Cartes.

“Es el Congreso como institución crucial de la democracia el que se autoinfligió un daño catastrófico al someterse, sin resto alguno de dignidad, a un capricho y al claudicar rebajándose sin ningún pudor a utilizar recursos torcidos y arbitrarios”, expresó.

Lea más: Tribunal del TSJE se caracteriza por salvar a “libero cartistas” y castigar a críticos de HC

“No podrán detener la primavera”

Agregó que este tipo de hechos dejan una “herida abierta” al Estado de derecho que se encuentra en “incipiente construcción y actualmente en destrucción”. En ese sentido, refirió a sus colegas que tras lo ocurrido no se quejen de la falta de credibilidad hacia los políticos.

En la parte final de su intervención, Iramain anunció que su posición en el Senado será en sentido de los votantes de Kattya González.

Lea más: Kattya González tras expulsión de liberocartistas: “Renace la esperanza de caminar juntos hacia la construcción de una verdadera alternativa”

“A los autoritarios, sumisos, esbirros, traidores de la voluntad popular, a los intolerantes, a los que no tienen dignidad, a los que odian y los vendidos, les digo que son minoría, no se olviden; y a los paraguayos de bien, los jóvenes insumisos y las mujeres valientes, para esa mayoría que sostiene en lo profundo de su ánimo -en el fondo de su corazón- un espacio para la esperanza, esperando el retorno de Kattya y que este Congreso rectifique un error inexcusable, a esa gente les digo, haciendo mías las palabras de Pablo Neruda: ‘Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera’”, finalizó.

Kattya González fue expulsada a mediados de febrero pasado en un plan orquestado por el cartismo y sus satélites, quienes ignoraron el reglamento interno del Senado para cometer el considerado “atropello a la democracia”.