Estas son las denuncias contra Cartes que duermen en Fiscalía, según Masi

Actualmente, hay cinco denuncias penales contra el expresidente de la República Horacio Cartes, que “duermen” en la Fiscalía, según explicó la exsenadora Desirée Masi. Estas acciones, recordó, datan del 2020, y van desde contrabando de cigarrillos hasta lavado de dinero del caso Dario Messer, el “hermano del alma” de Cartes, mientras que la Fiscalía hoy imputó a Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios de su gobierno por “revelación de informes confidenciales”.

“Seprelad hizo una denuncia, la del contrabando (de cigarrillos), la del lavado de dinero. Efraín Alegre hizo ya por el 2021 de la empresa que el señor Cartes no declaró, la que está en Panamá; la parte de Messer hizo el Senado, la Comisión Messer, el avión iraní también. Nosotros hicimos hasta denuncia a los fiscales ante el JEM. Todas esas denuncias, cinco denuncias que yo me acuerdo, a lo mejor hay otras, pero las que yo me acuerdo son esas”, citó.

Lea más: “Una vendetta más de Cartes”, dice Soria sobre imputación de Marito

Agregó que nunca nombraron un fiscal, o si lo nombraban, nunca se movieron, teniendo en cuenta que cuando estaba en el Senado seguían los casos. ”En esta denuncia acusan de asociación criminal, de filtrar documentos, de todo eso que estábamos viendo y cómo puede ser, si ellos no investigaron las denuncias que hay contra Cartes”, cuestionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fiscalía no puede imputar sin antes concluir denuncia falsa

Masi cuestionó que la Fiscalía imputó a Mario Abdo Benítez junto a varios otros exfuncionarios de su gobierno por supuestamente denuncia falsa sin antes culminar todas las investigaciones contra Horacio Cartes.

“¿Cómo vos podés acusar a un grupo que fraguó, que hizo una denuncia falsa, que se asoció para esto, que no sé qué historia? ¿y por qué vos no investigaste la denuncia y no llegaste primero a esa conclusión? De que el señor Cartes no se ha metido en contrabando, no está metido en lavado de dinero, no está metido, no tuvo vínculos. Ellos están diciendo que todo eso es falso, pero y ¿cómo si ellos no investigaron? ¿Por qué es falso? ¿Porque dice Ovelar? ¿Porque dice Cartes?”, criticó.

Lea más: Jueza Cynthia Lovera fue sorteada para analizar admisión de imputación contra Abdo Benítez

Exsenadora no descarta imputación en su contra

Desirée Masi contó que en la imputación se la menciona en al menos siete oportunidades, además de que Pedro Ovelar, abogado de Cartes, está adelantando que va a pedir la ampliación de la imputación a otras personas más.

“Ellos tienen una confusión conmigo, que ya me está cansando, porque hay un tweet que yo puse en mayo del 2022 sobre el tema, justamente eso, de todo lo que se había publicado ya, en marzo empiezan las publicaciones sobre Erico Galeano, sobre Cartes, ya mucho antes, y etc., y entonces ellos dicen que yo accedí a información confidencial y ponen eso”, indicó.

Resaltó como muy llamativo que de una manera tan rápida la causa hasta ya tiene jueza, al realizarse el sorteo apenas se supo de la imputación.

Lea más: “Es una imputación política y sin fundamento jurídico”, dice Arregui

Antecedentes de los fiscales

Los fiscales designados para investigar a Mario Abdo Benítez y otros varios exfuncionarios de su gobierno son Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, a quienes la exlegisladora cuestionó por su actuar en varios otros casos.

“¿Cuál es el antecedente de Aldo Cantero? Escuchen un poco los audios filtrados que tiene ABC. Ahí lo van a encontrar a Aldo Cantero. Aquella vez que denunciamos nosotros planillerismo en la Justicia Electoral, donde había personas que tenían las tarjetas para cobrar, tenían veinte, treinta tarjetas, Aldo Cantero era el fiscal que investigaba. Tanto es así que se le apartó porque en el mismo momento que él estaba investigando, su pareja, en ese entonces, no sé si es su esposa o sigue siendo su pareja, estaba con él en Disney. Su pareja era planillera, estaba investigando planillerismo”, relató.

Sobre Giovanni Grisetti dijo que es la persona que ellos presentaron que estaban investigando el hackeo del correo del fiscal Pecci, que se presentó como cuestión gravísima; sin embargo, no avanzó. También es el que supuestamente estaba investigando el incendio de la Justicia Electoral, y quien devolvió la avioneta que usaba el grupo de Diego Marset, prófugo internacional por supuesto narcotráfico, para tráfico de cocaína.

Lea más: Horacio Cartes hace gala de su poder real y traza planes con ministros de Mario Abdo

Investigación apunta a la prensa

La exsenadora dijo que la investigación de la Fiscalía apunta a la prensa, ya que anteriormente la propia institución solicitó en el pasado acceder a los periodistas que escribieron noticias relacionadas con Cartes, pero como en aquella ocasión la jugada les salió mal, ahora apuntan al equipo de Mario Abdo Benítez.

“Es el mismo relato que Pedro Ovelar estuvo diciendo hace tres o cuatro meses, porque otra vez ellos dicen ‘se filtró a la prensa información confidencial’, entonces al final, ¿cómo ellos van a corroborar? No están nomás poniendo, porque aquella vez reaccionaron, la prensa, pero para ellos corroborar, porque vos en la imputación no ves realmente, de este correo se le filtró a fulano, en la realidad, otra vez se está metiendo a la prensa en el tema”, refirió.

Criticó duramente la agresión y restricción que existe actualmente por congresistas cartistas, funcionarios y hasta por parte del presidente de la República, Santiago Peña, hacia los trabajadores de los medios de comunicación, quienes sufren maltrato, y aseguró que esa actitud es muy peligrosa.

“Festejan entre ellos quién se burló de Fiona, quién se burló de Rocío, quién se burló del otro. ‘Yo no hablo con ABC, yo no hablo con el otro medio’. El propio Presidente mantiene una agenda secreta”, precisó.