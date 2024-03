Critican a Líder Amarilla por votar a favor de “Bachi” para la Presidencia del Congreso

El senador liberal Líder Amarilla votó a favor del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez para ser el próximo presidente del Congreso. Su voto se sumó a la amplia lista de colorados, satélites y recientemente afiliados a la ANR.

Finalmente, el senador Núñez, líder de la bancada del movimiento oficialista Honor Colorado, fue elegido con 31 votos a favor, dos abstenciones y 12 ausencias. Es importante resaltar que Núñez también recibió apoyo del liberal José “Pakova” Ledesma y el senador Orlando Penner, de Patria Querida.

Este apoyo de Líder Amarilla al cartismo fue duramente criticado. La senadora Celeste Amarilla se pronunció al respecto. “No sé a qué obedece su decisión y a mi me cae muy mal. Me parece que lo hemos perdido”, comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El apoyo de Líder Amarilla, integrante de la “multibancada” opositora en el Senado, se dio días después de que el mismo haya destacado que el Partido Colorado está construyendo mayoría, opera, se reúne permanentemente, mientras que la multibancada no lo hace.

Lea más: Cartistas “están construyendo mayoría, operan, y nosotros no”, admite senador opositor

Líder Amarilla había tratado a Dionisio como una “perra de Bachi”

En diciembre del año pasado, el senador Líder Amarilla había tenido una discusión con Dionisio Amarilla, recientemente expulsado del PLRA y reincorporado a la ANR.

“Sos un cartista, sos una perra de Bachi Núñez. ¿Sabés qué? te voy a traer tu afiliación. Salí de este partido. Sos un vendido, yo no me vendo y no puedo vender a nadie porque no soy un vendido como vos, ubícate y renunciá a este partido, déjanos a nosotros”, había expresado Líder a su ex correligionario Dionisio.

Lea más: Video: así fue la discusión entre Líder y Dionisio Amarilla en el PLRA

En la fecha, se eligió al senador colorado cartista Basilio Núñez como presidente del Senado y del Congreso Nacional; el colorado Ramón Retamozo como vicepresidente primero de la Cámara Alta y el liberocartista Dionisio Amarilla como vicepresidente segundo. Los integrantes de la mesa directiva que entrará en funciones el próximo 1 de julio.