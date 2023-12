Video: así fue la discusión entre Líder y Dionisio Amarilla en el PLRA

Hoy se dio la reunión del Comité Político Ampliado del PLRA para analizar el proyecto de Ley sobre la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, con la presencia de senadores liberales.

Sin embargo, ahora se dio a conocer un video donde se ve a los legisladores Líder Amarilla y Dionisio Amarilla a los gritos y acusaciones con ofensas de por medio.

En el material que recorre las redes sociales se escucha a Líder Amarilla decir lo siguiente:

“Yo te voy a decir una cosa para que vos sepas, gordo inútil: sos un vendido, vos sos la puta de los cartistas, sos una puta de los cartistas; no servís para nada, inútil. Yo no quiero discutir contigo, sos un inútil, eso sos. Sos un cartista, sos una perra de Bachi Núñez. ¿Sabés qué? te voy a traer tu afiliación. Salí de este partido. Sos un vendido, yo no me vendo y no puedo vender a nadie porque no soy un vendido como vos, ubícate y renunciá a este partido, déjanos a nosotros”.

Respuesta de Dionisio a Líder Amarilla

Por su parte, entre las acusaciones que daba su correligionario, Dionisio Amarilla enfatizaba en que supuestamente su colega “metía funcionarios bajo la mesa”.

“Metiste nio funcionarios bajo la mesa; debajo de la mesa hacés tus negocios. Líder, vos tenés la foto con Cartes en su casa, ¿te olvidaste de eso? En la casa de Cartes, vos”, citó.

Sobre la supuesta foto de Líder Amarilla con Cartes, este contestó: “Pero por favor, déjate de joder”.

