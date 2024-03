Chats filtrados: no se cumplen méritos constitucionales para desafuero de Abdo Benítez y Espínola, afirma senador

La jueza penal de Garantías de Asunción Cynthia Lovera remitió ayer los pedidos de desafuero de Mario Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, y del diputado colorado Mauricio Espínola, luego de admitir la imputación en la causa que enfrentan ambos por revelación de secretos y otros delitos, ante la denuncia presentada por el expresidente Horacio Cartes.

Desde el bloque democrático se pronunciaron algunos senadores, aunque dicho grupo político aún no tomó una decisión como tal.

El senador Rafael Filizzola (PDP) afirmó que no hay méritos constitucionales para desaforarlos, si se tiene en cuenta que no se cumplió el debido proceso al no darles oportunidad a los acusados de acceder al expediente fiscal y ante la presunción de que la imputación fue digitada por el abogado patrocinante del denunciante, Pedro Ovelar, que se desprende de los chats filtrados entre él y uno de los fiscales de la causa, Aldo Cantero.

“No hay méritos en la causa, muchas violaciones de garantías del debido proceso, un componente político y aparente colusión entre Fiscalía y el abogado denunciante, y entre el presidente actual (Peña) y el expresidente Cartes, por lo cual creo que se debe rechazar”, dijo.

Mensaje preocupante para trabajadores de Seprelad

Además, mencionó que tanto Abdo Benítez como Mauri Espínola no incurrieron en la filtración de información secreta, pues -dijo- dichos datos ya habían sido publicados por la prensa.

Filizzola también puntualizó que la jueza Lovera habría actuado de forma negligente o en colusión con los fiscales apartados y el abogado de Cartes.

El legislador, asimismo, refirió que los exfuncionarios de Seprelad que están acusados fueron procesados por realizar las tareas para las cuales fueron designados. “¿Qué mensaje les estamos dando a los funcionarios de Seprelad ahora? ¿Qué funcionario se va a animar a denunciarle a alguien poderoso si después va a estar sometido a un proceso penal? Eso debe también debatirse en el Congreso”, añadió.

Dudas sobre independencia de la Justicia

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez (FG) mencionó que históricamente su nucleación política ha acompañado todos los pedidos de desafuero, con el fin de que la Justicia determine la culpa del acusado. No obstante, dijo que en este proceso tiene dudas sobre la independencia del Poder Judicial, considerando la gravedad de las presuntas irregularidades que existen en torno al caso. “No es un acto tradicional de corrupción tradicional”, resaltó.

También destacó que le genera indignación la posición que asumió el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en relación a que decidió sumariar administrativamente a los agentes Cantero y Giovanni Grisetti en una causa que involucra a dos expresidentes y al actual mandatario, Santiago Peña.

“El fiscal general, que tiene que ser quien defienda a todos, ni pestañea, no se escandaliza ni le preocupa y termina haciendo una medida dilatoria para que se escondan las pruebas. Acá, o tiene razón Mario Abdo o Cartes. Acá hay dos expresidentes que están confrontados en una cuestión judicial y la pregunta es: ¿el fiscal general es una persona que va a poder hacer esto? ¿El desafuero implica realmente ayudar a que la Justicia funcione? Eso es lo que vamos a debatir”, mencionó.

Martínez, igualmente, anunció que solicitará a la bancada cartista, que podría aprobar el desafuero de Abdo Benítez con su mayoría coyuntural en el Senado, que el pedido sea remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta para respetar la institucionalidad.