JEM debe “desaparecer” porque “no sirve” y está “politizado”

Los diputados Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Johanna Ortega (País Solidario) y Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) presentaron un proyecto de ley que exige elaborar una lista de legisladores abogados que puedan ser designados como representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), los cuales deberán presentar sus antecedentes académicos para corroborar su legalidad.

La diputada Vallejo afirmó que, a su criterio, el JEM debe “desaparecer”, considerando que no cumple la función de órgano juzgador de fiscales y jueces para la que fue creado. Al contrario, hoy día es una institución “politizada”, según indicó.

Resaltó que uno de sus principales problemas es su conformación. Además, indicó que considera que los legisladores no deberían ser parte del Jurado.

“El JEM no cumple hoy la función para la cual fue instalado, que es sacarle a la gente que hace daño. En lo que se convierte es un garrote político y en un salvataje para aquellos que hacen lo que se les pide, siempre que existen las mayorías coyunturales. Directamente, no sirve y uno de los problemas es la conformación”, dijo.

Problema pasa por integridad y honestidad

Vallejo, asimismo, refirió que no sería una solución la conformación del JEM con solamente representantes del gremio de abogados, como se plantea a través de una iniciativa popular. Afirmó que todas las instituciones están “descompuestas” y se manejan bajo criterio político.

Con relación a su proyecto de ley, indicó que tampoco representaba la solución a los problemas que presenta actualmente el JEM, ya que ello pasa por una cuestión de integridad de los miembros.

No obstante, manifestó que, considerando que el JEM debe seguir en funcionamiento, con dicha iniciativa legislativa pretenden dar a conocer el perfil de las personas que eventualmente serían elegidas para ser parte del Jurado. “Con esto, ya que nosotros tenemos que decidir, es poner quién se va. Lógico que esto no soluciona el problema. El problema no está en las leyes, sino en los hombres que tienen que aplicar la ley. No se legisla la honestidad, el patriotismo, la integridad, lastimosamente”, dijo.

Igualmente, la legisladora descartó plantear un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad del interrogatorio para legisladores que quieran conformar el JEM y el Consejo de la Magistratura (CM), pues señaló que dicha iniciativa no prosperará porque los sectores mayoritarios del Congreso no la acompañarán, dado que estos se manejan únicamente bajo criterio político.