Cartistas rechazaron hasta informe de causa abierta contra Celeste Amarilla

En la llamativa maniobra cartista de devolver los fueros a los senadores Erico Galeano (ANR-HC), Hernán Rivas (ANR-HC) y Rafael Filizzola (PDP) figuraba como artículo 4º, el rechazo de un oficio judicial en el que se indicaba el aviso de una causa contra Celeste Amarilla.

Este penúltimo artículo de la resolución del Senado también fue aprobado por lo que la solicitud no fue tratada, siendo ella una de las voces más críticas al cartismo.

Al respecto, la afectada reaccionó en su cuenta de X y posteó que no estaba en conocimiento del contenido del documento de la magistrada. Agregó que pese a tener su micrófono apagado, en parte de la sesión extra, pidió que se trate y estudie su caso. Sin embargo, no le prestaron atención porque el cartismo avanzaba con su propósito a tambor batiente.

Fuentes a las que accedió ABC Color indican que supuestamente el propio senador Erico Galeano pidió a la cúpula colorada el blindaje porque presuntamente su situación jurídica podría agravarse. El legislador está procesado por lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza.

“Yo salí sin saber si fui desaforada o no”, mencionó en otro posteo

Amarilla utilizó también las redes sociales para dar una explicación sobre sus casos de pedidos de desafueros. Comentó que salió del recinto sin saber si la desaforaron o no.

“Mi desafuero no corresponde tal como no correspondían los otros dos que me hicieron cuando era diputada y como tampoco correspondía mi sanción en Diputados, porque la única inmunidad que tenemos es la de hablar y las cuatro demandas que tengo pendientes son por mis dichos”, señaló.

En otra parte de su publicación manifestó que el senador Núñez le dijo a la prensa y a ella que iba a retirar la querella que le inició, sin embargo ayer llegó el pedido de desafuero. “Quizás va a retirar en verdad la querella y por eso `rechazaron` mi desafuero. Quedan pendientes de tratamiento otros tres, que en cualquier momento pueden entrar. Ninguno corresponde y en todos los casos yo me voy a oponer porque no corresponden y porque yo según el derecho debo ganar todos esos juicios. ¡No se preocupen que no me voy callar!”