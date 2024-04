Nulo avance fiscal en caso “Nepobabies“ involucra a Pedro Ovelar, denuncian

En una carta remitida al Fiscal General, Teresa Flecha expresó su preocupación por el casi nulo avance de las investigaciones por sus denuncias de nepotismo contra el titular del Senado, Silvio Ovelar y del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ambos cartistas, que contrataron a parientes de políticos.

Cuestionó que dicha investigación se encuentre a cargo de un equipo de fiscales integrado por los agentes Diego Arzamendia, Francisco Cabrera, y Jorge Arce. Sostuvo que este último incluso figura en la investigación “al solo efecto decorativo” bajo la coordinación de la Fiscala Adjunta Matilde Moreno.

La denunciante sostuvo que hasta la fecha este equipo no ha presentado ningún resultado pese a la evidencia de abuso de poder con fondos públicos.

Agregó que también le preocupa que algunas personas nombradas en sus denuncias tengan como defensor al abogado Pedro Ovelar, quien también representa a Horacio Cartes. Aunque no la menciona, Flecha se refiere a Monserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República Pedro Alliana.

También sin citarlo, Flecha sostiene que el exmandatario Cartes es un “oscuro y tenebroso personaje que acostumbra a maniobrar y manipular a la Justicia y a las diferentes Instituciones del Estado para satisfacer sus intereses meramente personales”.

Direccionamiento fiscal

Flecha recalcó que a esto se suma que ya tomó estado público el “grosero” direccionamiento de la investigación fiscal contra el expresidente Mario Abdo Benítez y varios miembros de su gabinete, por parte de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti.

Flecha defendió que los funcionarios del gobierno anterior hayan redactado informes sobre Cartes y descartó que la filtración sea un delito. Afirmó que todos fueron imputados “por cumplir con su obligación” y que “no puede existir denuncia falsa” ya que la investigación contra Cartes sigue en curso.

No obstante sostuvo que no tiene interés en dicho caso, salvo su preocupación como ciudadana ante el peligro de que la Fiscalía favorezca a un conocido personaje que “toma mucho”.

Dijo además que no hay garantías de que no esté ocurriendo lo mismo en las investigaciones de sus denuncias considerando que aunque los fiscales no son los mismos, están ante el mismo abogado de Cartes.