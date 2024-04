Descontento cartista contra Peña, tras destitución del viceministro de Salud

El presidente Santiago Peña nombró este miércoles al doctor Santiago García como nuevo viceministro de Atención Integral del Ministerio de Salud, en reemplazo del polémico seccionalero cartista Miguel Olmedo Leites, quien mantenía una presunta disputa con la ministra María Teresa Barán.

Ante esto, las bases que responden a Olmedo reaccionaron en su apoyo con un comunicado que incluye concejales departamentales, tres intendentes, excandidatos y otros.

“Resaltamos que no existe ninguna falta administrativa en el desempeño de sus funciones dentro del cargo que venía ocupando, siendo un actor importante y brindando soluciones de calidad, con calidez y empatía, cualidades que han sido su bandera en el día a día”, señalaron en un comunicado.

Recalcaron además que el destituido fue presidente de Seccional en su ciudad, Santa Elena; miembro de la Junta de Gobierno, excandidato a Gobernador (perdió contra Denis Lichi en la interna) y jefe de campaña que permitió recuperar la gobernación tras 15 años de administración liberal, expresaron.

“Seguimos apoyando al Gobierno Nacional encabezado por el excelentísimo señor Presidente de la República, Santiago Peña, el Vicepresidente, Pedro Alliana, y a nuestro líder y Presidente de la ANR, Don Horacio Cartes, demostrando la lealtad y el compromiso asumido desde el inicio”, expresaron.

Peña en un “cargo de confianza”

Por otra parte, en diálogo con Radio Ñanduti, Víctor Martínez, vocero del grupo que respalda a Olmedo,dijo que están sumamente decepcionados con las últimas decisiones y lamentaron que incluso se esté tratando mejor a los exseguidores de Mario Abdo Benítez que a los propios cartistas.

“Para nosotros nuestro papá guazú es Horacio Cartes actualmente, Santi Peña es producto de un cargo de confianza que le depósito Horacio Cartes”, dijo Martínez a Ñanduti.

“Si Horacio Cartes no toma la posta y no pone la casa en orden esto se va a prender, les aviso, de todo el país me llama la gente”, agregó al mismo medio.