Video: de manera rastrera, viceministro de Salud ruega por cargos a Horacio Cartes en pleno horario laboral

Miguel Olmedo, viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, se presentó a una reunión en la sede partidaria de la ANR, con otros dirigentes del departamento de Cordillera, en la que estaba el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, a quien, de manera rastrera, pidió cargos para los correligionarios.

“Yo creo que este Gobierno de Santiago Peña tiene una deuda con el departamento de Cordillera, no es para Miguel Olmedo, presidente, no es para Miguel Olmedo, pero yo creo que el departamento de Cordillera necesita de un cargo importante para que estos amigos, que batallaron en los 20 distritos de Cordillera, les reivindiquen a los amigos de Cordillera”(sic), dijo.

Según el mismo Olmedo, en el acto estuvieron presentes varias autoridades del departamento de Cordillera, entre ellos, intendentes colorados, presidentes de seccionales, concejales departamentales y convencionales.

Olmedo obedece “indicaciones” de Cartes

En una parte del video, también se escucha cuando Miguel Olmedo afirma que se pone a disposición de Horacio Cartes y este es el que lo guía.

“Nosotros, en el departamento de Cordillera, presidente, estamos conversando. Vos más que nadie sabes, todas las cosas que yo hago, presidente, yo siempre me pongo a disposición y vos me guías, presidente. En las indicaciones tuyas, me dijiste, presidente, para tratar de haber una unidad y conversar con los amigos del departamento de Cordillera, y estamos haciendo, presidente”, dijo.

Por último, hasta dijo a los presentes, quienes son referentes en el departamento de Cordillera, que “no se apuren, ni desesperen” porque el pedido se “va a ir cumpliendo de a poquito”, defendiendo siempre al Gobierno y al lado del “presidente, Don Horacio Cartes”. Olmedo ya es conocido por estar en actos políticos partidarios, pese a ocupar un cargo importante en el Ministerio de Salud.