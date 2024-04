Hambre cero es una ley “mentirosa”, dice la senadora Esperanza Martínez

La senadora Esperanza Martínez habló sobre la ley “Hambre cero”, que generó la reacción de los estudiantes universitarios. Esta iniciativa fue sancionada por los parlamentarios cartistas a tambor batiente y promulgada rápidamente por el presidente Santiago Peña.

Martínez destacó que desde el principio, la oposición intentó debatir con el gobierno sobre la iniciativa Hambre Cero, pero no pudo. “Teníamos varias propuestas de modificación, pero este gobierno no quiere hablar, le encanta abusar de su mayoría y evitar el debate”, lamentó.

Dijo que varios senadores votaron en contra de la ley, no porque estaban en contra de la idea de la alimentación escolar, sino por el procedimiento de su tratamiento. Lamentó que no hubo suficiente debate ni estudio al respecto.

Esperanza calificó “Hambre cero” como una Ley mentirosa. “Es mentirosa porque, si se le va a dar de comer a todos los chicos todos los días de clases, se necesita US$ 400 millones, pero esta ley solo tiene US$ 300 millones. Es por eso que no es para todos y va a focalizarse”, manifestó.

Agregó además que “Hambre cero” engaña a la ciudadanía. Señaló que la segunda mentira de la Ley es que cuando el gobierno dijo desayuno o almuerzo para los alumnos, Santiago Peña garantizó el desayuno y almuerzo.”Ahí se necesitará US$ 600 millones, pero eso ya es problema del gobierno”, expresó.

Esperanza apoya protesta estudiantil

Esperanza dio un mensaje de apoyo a los estudiantes universitarios que están reclamando al gobierno el blindaje del financiamiento de todos los programas. “Ellos en la calle están aprendiendo ciudadanía, derecho, están aprendiendo a cuestionar, a rebelarse contra los autoritarios y de no aceptar las cosas porque sí”, sostuvo.

Destacó que todas las luchas sociales son luchas de todos los paraguayos. Manifestó que ahora la ciudadanía entiende que no se trata solamente de la alimentación escolar, sino que afecta a una serie de proyectos.

Esperanza cuestiona blindaje de los demás programas

Esperanza manifestó que no queda explícito en la ley cómo se financiarán los demás programas que son financiadas. Aclaró que los senadores prepararon un proyecto de ley que explicita que los programas tendrán continuidad, van a seguir siendo prioritarios, estratégicos y que se garantiza una Fuente 10.

“El gobierno toma el Arancel cero, que cuesta USD 20 millones, dice que pagará, pero los otros programas, si también se tienen los recursos, ¿por qué no se garantiza?”, se cuestionó Esperanza.

Agregó además que este proyecto de ley presentado por la oposición se da prioridad a los programas que quedan desfinanciados con Hambre Cero. Destacó que este proyecto podría ser una herramienta para que los jóvenes, en el caso de que no se cumpla con el financiamiento, puedan reclamar al gobierno.

“En el proyecto decimos que debe haber una Fuente 10, debe tener una línea de base, que debe tener crecimiento, debe controlarse y deben estar incluidos todos los programas”, resaltó.

La gente quiere que este gobierno deje de ser soberbio y que los seis programas no queden abandonados, según Martínez. “Necesitamos crear herramientas de confianza y gobernanza. Este gobierno no tiene que ser soberbio”, dijo.