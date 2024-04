Hambre cero: esto dijeron los estudiantes de la UNA en la audiencia pública

La aprobación a las apuradas del proyecto oficialista “Hambre cero”, en la que no se dio el suficiente espacio y sobre todo, no se escuchó a los más interesados, los estudiantes, tuvo una segunda oportunidad hoy.

Los estudiantes hablaron fuerte y claro y sentaron su postura en contra de la aprobación a las apuradas que dio el cartismo a su proyecto estrella.

Los mensajes giraron en torno a los cuestionamientos que tienen sobre la polémica ley y sobre el maltrato, la desinformación y el menosprecio que mostraron los oficialistas para con los estudiantes.

En esta nota recogemos algunas de esas contundentes declaraciones que dejaron los jóvenes en la audiencia pública en el Senado.

Estudiantes molestos por la forma en la que minimizan su protesta

Los estudiantes que participaron de la audiencia dejaron en claro la molestia que tenían por la forma en la que el oficialismo pretende menoscabar su lucha y minimizar el conocimiento que tienen sobre la ley.

Marisol Pérez, estudiante de Medicina aseguró: “Cuando una y otra vez nos repiten como loritos una misma desinformación que él nos dice que somos nosotros los que estamos desinformando; nosotros vamos a repetir lo que exigimos”.

Le dejaron muy en claro que no es una cuestión de entendimiento, sino de confianza: “No confiamos en estas autoridades, eso es lo que no te das cuenta”, le dijo al viceministro Mora.

Reclamaron la falta de debate

La evidente falta de discusión y debate de la ley fue un punto central del reclamo de los estudiantes. Daniela Fariña, estudiante de la Universidad Nacional del Este (UNE) dijo: “Una política pública que se aprobó sin debate, arbitrariamente. Se redactó a las apuradas”.

Recordó además que “no hubo mesas de diálogo con los representantes verdaderos de los estudiantes. Se nos está ignorando y ya no nos vamos a callar y nos vamos a seguir movilizando”.

Giuliana Meilicke, estudiante de filosofía, reclamó que “los legisladores, no pudieron dar su opinión y son personas a las que nosotros elegimos para que nos representen y ni siquiera ellos pudieron hablar”.

“Acá se pudo ver que, definitivamente, fue una medida totalmente autoritaria que no respetó las vías democráticas. Ni siquiera tienen claro los recursos necesarios porque ni siquiera cubre la alimentación de todos los niños y encima tuvieron la audacia de ponerle: Hambre cero. Hambre cero ¿para quién?”, preguntó.

Demostraron desconocimiento de las autoridades

Moisés Aparicio, otro de los estudiantes, le reclamó al viceministro Mora haber hablado mucho del “Cursillo”, y le informó que “los cursillos ya no existen porque no hay plata para mantener los cursillos en la facultad porque nunca llegó la plata del arancel, no sé si estás enterado”.

“Repetiste muchas veces en tu discurso que tenía un techo el proyecto (arancel cero), un techo al que nunca se llegó porque nunca llegó al cien por ciento el arancel. Es lo que venimos a exigir, la garantía del 100% del arancel cero y de los demás proyectos que nos competen a todos”, agregó.

El reclamo fue secundado por otra estudiante, Brisa Sánchez, quien dejó bien en claro que su lucha no es solo por ellos. “Nosotros estamos luchando también por los investigadores, por los pacientes oncológicos, por los que necesitan trasplantes, primera infancia, becarios, por todos los estudiantes en general”.

