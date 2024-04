Payo Cubas quiere lavarse la cara sin asumir la derrota, acusa senador

El senador criticó la reunión de dirigentes liberales y de otros sectores con Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional), de cara a las elecciones presidenciales del 2028, que se realizó hace una semana en Caacupé. “No creemos que la oposición tenga que organizarse con fines electorales y menos sobre la tilinguería de Payo (...). Payo quiere lavarse la cara sin asumir la responsabilidad de la derrota de la oposición de las elecciones pasadas”, declaró ayer en el programa “No tiene Nombre” de ABC.

Afirmó que no deben hacer una alianza o una concertación solamente basada en un tema electoral, sino sobre un proyecto político. “¿Qué pasa si hoy cuatro años antes consensuamos sobre la figura de Payo, y dentro de dos años tiene su juicio por este tema de acoso y lo llevan preso? Si hacemos sobre una figura, ese proyecto desaparece”, indicó al referirse de igual manera sobre la figura de Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, sobre quien pesan dos imputaciones y casi 37 investigaciones fiscales.

“Payo es como el Kiko (personaje del Chavo del 8) de la política, si no es él, si no dirige él el juego, agarra su pelota y se va a su casa. No tenemos ninguna garantía de que él va a acompañar hasta el final, es más ya lo demostró en el periodo pasado el día en que se tenían que inscribir las candidaturas dentro de la Concertación”, recordó.

Indicó que los actores políticos y sectores deben tener un proyecto político, coincidir en algunos temas nacionales de urgencia sobre salud, pobreza, hambre cero y los programas que fueron desfinanciados por el Fonacide. “No podemos hablar de candidatura presidencial a cuatro años y medio sin antes tener en el centro (de la discusión) la defensa de la Constitución y la democracia, sin (antes) hablar del autoritarismo que se está dando a través de los votazos que se dan desde el Congreso. Ahora sin democracia y sin Constitución no hay 2028″, dijo.

Villalba manifestó que sólo con la gente pueden hacer resistencia ante la falta de votos en el Congreso. “Con los estudiantes, con los obreros, con la gente que hoy no encuentra salud ni seguridad”, dijo el senador que también cuestionó que Payo critique más a la oposición que al propio Horacio Cartes, titular de la ANR.

Cuestionó la selectividad de los referentes políticos que participaron del encuentro del domingo pasado, entre ellos el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, y el senador Salyn Buzarquis. Lamentó la presencia de Soledad Núñez, excandidata a la vicepresidencia, cuando Payo dividió a la oposición en las elecciones pasadas. Dijo que en la reunión faltaron los senadores Yolanda Paredes (CN), Esperanza Martínez (FG) y Rafael Filizzola (PDP).