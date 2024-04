Contrataciones Públicas inhabilita a firma de Lafarja

La DNCP mediante la resolución Nº 931/24 inhabilitó por cinco meses a Andrea Lafarja en su carácter de presidente de la empresa AP SA y a Antonella Bachetta Lafarja en su carácter de accionista por incumplimiento por parte de la firma, en el marco del procedimiento de contratación de referencia, específicamente sobre la falta de entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, omisión que motivó la rescisión del contrato por parte de Petróleos Paraguayos (Petropar).

“Con base al análisis realizado, se ha comprobado que la firma sumariada no ha cumplido con sus obligaciones contractuales al no entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los 10 (diez) días calendario desde la firma del contrato, no habiendo la sumariada aportado pruebas que Ia eximan de responsabilidad”, reza parte de la resolución de Contrataciones Públicas.

El 17 de enero pasado, Juan Agustín Encina, el titular de Contrataciones Públicas, ordenó la apertura del sumario administrativo a la firma AP SA y a las representantes de la citada empresa, Andrea Patricia Lafarja Bittar y Antonella Bachetta Lafarja, a fin de determinar la conducta que tuvieron en el fallido contrato de compra de gasoíl Petropar, cuyo titular es Eddie Jara. El sumario culminó con la inhabilitación por cinco meses de la firma.

Petropar rescindió oficialmente el contrato con AP SA el 3 de noviembre del 2023, pero la empresa de la deportista no pagó los US$ 1,5 millones que se comprometió en su garantía de mantenimiento de oferta, la cual se presentó en formato de declaración jurada, documento que fue utilizado para poder adjudicarse el contrato de más de US$ 50 millones.

Debido a la falta de pago de la garantía Petropar demandó ante un juzgado civil y comercial de la capital a la citada firma para cobrar los US$ 1,5 millones de la garantía de mantenimiento de oferta de su fallida compra de gasoíl. El juez Arnaldo Martínez Rozzano, admitió la demanda el 13 de febrero último, a través de una resolución, y ordenó la “agregación de los documentos” de la causa.

La empresa de Lafarja tenía contratos con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) por montos ínfimos, ya sea para la provisión de alfombras o reparación de acondicionadores de aire. Según los documentos el patrimonio de AP SA era de solo de US$ 915.021, pero aún así Petropar quiso comprar diésel de esta compañía por más de US$ 51,5 millones, que finalmente fracasó.