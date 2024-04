Des-desafuero: “Por lo menos” se debe iniciar una investigación preliminar, afirma exjuez

“Por lo menos podemos iniciar una investigación preliminar sobre si es delito o no es delito, porque esto no puede quedar así”, destacó esta mañana exjuez Pedro Mayor Martínez, quien es constitucionalista, sobre la entonces devolución de fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y el opositor -quien no solicitó- Rafael Fillizzola (PDP).

“Ante una situación inédita y que estimo no será la última, deberíamos tener ya diagnosticado este problema porque a partir de ahora todos estarán más tranquilos en cuanto a los siguientes pasos que se podrían dar, pero tenemos que calificar esta conducta y eso nos puede llevar al Ministerio Público que no tengan indeminidad el instigador y el cómplice”, agregó.

Resaltó que debe dejar un precedente para proteger la institucionalidad de la República ante eventuales conductas de este tipo.

“Va a ser importante dejar en claro que la Constitución tiene todavía República y llevar adelante la protección que ella misma pide. Me interesa proteger más al Poder Judicial respecto a la intevención de otros Poderes del Estado en lo que es su competencia”, dijo.

Cartistas y satélites deben ser sancionados

El exjuez, así también, insistió que los senadores que atentaron contra el “equilibrio de poderes” deben ser sancionados y citó el Artículo 248 de la CN que refiere: “Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley”.

“Está consumado. Esto ya está listo. Acá, el Estado y la República, a través de las instituciones, tienen que decir metieron la pata, metieron el trasero al Poder Judicial. Se metieron en la casa del Poder Judicial a hacer lo que se les antoja y eso no se puede”, añadió.

Los cartistas y sus satélites de la Cámara de Senadores habían devuelto sus fueros a sus colegas cartistas Rivas, Galeano y el opositor Filizzola, quienes tenían un proceso penal en curso. El miércoles pasado, recularon en su decisión y anularon el “des-desafuero”.