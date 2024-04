Reculada cartista: derogan resolución y senadores son “redesaforados”

Tras recibir dictámenes de abogados constitucionalistas, senadores cartistas solicitaron en sesión extraordinaria la derogación de la resolución del Senado N° 502. De esta manera, volvieron a perder sus fueros parlamentarios Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola. El pleno se convirtió en Comisión y, por mayoría, se aprobó el “redesafuero”.

Derlis Maidana presentó el proyecto de resolución y señaló que tuvieron en cuenta la opinión de expertos, quienes concluyeron que revertir un desafuero “significa interferir en un proceso penal” en curso. Además, indicaron que en su momento, al devolver los fueros el 4 de abril, no tenían ninguna resolución judicial al respecto.

“Hoy como Congreso no podemos entrar a producir un desequilibrio de los poderes del Estado”, manifestó el parlamentario cartista. Aseguró que no se causó ningún agravio ni se afectaron las causas judiciales.

Un “blooper” del Gobierno

El senador opositor José Oviedo señaló que espera que el cartismo aprenda con esto que “no se puede atropellar”. Les señaló que están representando a un país, no a un partido político. “Mi pedido es: gobiernen para todos los paraguayos”, exclamó.

A su vez, la senadora Yolanda Paredes manifestó también que con esto se está reencauzando una situación y resaltó que en su momento los cartistas fueron advertidos de que estaban cometiendo un ilícito. “Que este blooper sea un mensaje para el presidente de facto, Horacio Cartes (...) No vinimos a ser amigos del presidente”, enfatizó.

Agregó que los senadores no necesitan interpretar al Constitución y solo bastaba con leerla para comprender la ilegalidad de la “restitución” de fueros. “Que este blooper del Gobierno les sea suficiente... Piensen otro día antes de tomar este tipo de actitudes”, enfatizó.

Senadores no pueden desconocer la ley, dicen opositores

El senador liberal Eduardo Nakayama agregó que los parlamentarios no pueden alegar desconocimiento de la ley y que el Congreso de ninguna manera puede obstaculizar un proceso penal. “Nosotros estamos para legislar, no para juzgar, no tenemos el poder absoluto”, enfatizó.

Agregó que esto debería ser tomado como ejemplo para también revertir la destitución de Kattya González (PEN).

Por su parte, Celeste Amarilla, considerando las palabras del cartismo, señaló que no están tomando decisiones apresuradas sino arbitrarias, que provienen de un liderazgo de “dudosa legitimidad”, el de Horacio Cartes. “Un Partido Colorado sometido a un aprendiz de dictador”, enfatizó.

Cuestionó además que el Gobierno ni el cartismo hagan análisis antes de imponer sus ideas.

Independencia del “quincho”

Rafael Filizzola, uno de los beneficiados con la reposición de sus fueros pese a ni siquiera haber sido consultado antes, indicó que el Congreso no cometería tantos errores “ni pasarían tantos papelones” si se desarrollaran debates reales antes de aprobar leyes.

“Es terrible el daño que le estamos haciendo al Congreso de la Nación (...) Tenemos la oportunidad —y es una lástima que se haga bajo presión— pero tenemos la oportunidad de deshacer algo que se hizo mal, se hizo de forma apresurada y clandestina (...) Les pido por favor, que se independicen del quincho”, enfatizó.

La senadora Blanca Ovelar, a su turno, aprovechó para enfatizar también que este hecho debe ser tenido en cuenta para reanalizar la destitución de Kattya González.

Aberración jurídica

El senador Ignacio Iramain, señaló que hubo una negligencia institucional y calificó la resolución como una “aberración jurídica”. Indicó que si se quiere reorientar el funcionamiento del colegiado se debe rever el caso de Kattya, “injusta y salvajemente destituida”.

La sendora Esperanza Martínez cuestionó la rápida aprobación del des-desafuero y de otros proyectos legislativos, sin siquiera una debate requerido. “Exactamente, en 10 minutos atropellamos la democracia”, dijo. Al mismo tiempo, refirió que no se trata de un error jurídico del cartismo, sino de uno político.

Agregó que con ello se demostró la línea del proyecto político “autoritario” y antidemocrático” del Gobierno, que -dijo- encabezan el presidente Santiago Peña, su “asesor” el expresidente Horacio Cartes y los legisladores cartistas.

También solicitó al presidente Peña que reciba a los universitarios que están movilizados contra “Hambre cero” para escuchar sus reivindicaciones.

“Bachi”, contra sectores opositores

Tras Martínez, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez recordó el acompañamiento de su colega en la enmienda para la reelección del 2017, que fue impulsada por Cartes.

También aprovechó para cuestionar a los opositores, a quienes acusó que “quieren el fracaso de Peña y eso no va a pasar”.

Cuestionó, asimismo, a los legisladores opositores por “no respetar el reglamento interno”, al tocar otros temas durante el debate. Posteriormente, solicitó el cierre de la lista de oradores, pero no obtuvo la cantidad de votos requeridos, por lo que prosiguió el debate.

Niegan atentado al Poder Judicial

El senador liberal Dionisio Amarilla, por su parte, negó haber atentado contra el Poder Judicial con la aprobación del des-desafuero, asumiendo el error que cometieron con dicha resolución. Además, indicó que hubo una conspiración previo al tratamiento de dicho proyecto.

Igualmente, refirió que considera que no se debe llevar a extremos la situación, como solicitar el juicio político de sus colegas.

El legislador liberal Éver Villalba señaló que la revocatoria des-desafuero se trata de una “cortina de humo” para sacar del debate público las protestas de universitarios y otros sectores. “Aplica bien el Gobierno la caja china: que un escándalo tapa otro escándalo”, dijo.

Así también, indicó que el des-desafuero es un error que se cometió por la falta de escuchar posiciones de especialistas. También cuestionó el acelerado tratamiento de sus colegas cartistas y sus satélites a algunos proyectos de ley y los instó a dar apertura al debate.

No se pueden devolver fueros

Luego, el senador colorado Mario Varela apuntó que “la facultad de devolver fueros no existe”. También celebró que la anulación del des-desafuero “reencausará institucionalmente” al Senado.

El legislador Rubén Velázquez (YoCreo) dijo que con la anulación de dicha resolución se restableceré el orden jurídico, el estado de Derecho y la intromisión del Senado en el Poder Judicial. Además, se precautelará el principio de independencia y se dará credibilidad al rol parlamentario.

También solicitó a sus colegas poder tomar postura para rever la crisis de las universidades públicas, ante la promulgación de la ley de “Hambre cero”.

Tras las declaraciones de Velázquez y la negativa de dos oradores de hacer uso de la palabra, se pasó a la votación. Finalmente, el proyecto de resolución que anula el des-desafuero tuvo una aprobación en general y en particular de sus artículos.