Agresión a periodistas: sanción a Yamil Esgaib dependería de HC

Corresponde una sanción a Yamil Esgaib por la agresión perpetrada contra las periodistas Fiona Aquino y Rocio Pereira, según explicó el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico, Diosnel Aguilera.

“Me parece un exabrupto innecesario realmente, y lamentablemente es reiterativo este tipo de sucesos con el mismo colega. Uno estando en estas funciones debe estar preparado para enfrentar la situación, más si son situaciones que provocadas por uno mismo”, afirmó.

Agregó que al estar involucrado en un tema tan sensible en este momento, como es el tema del nepotismo, de utilizar la influencia para ubicar a familiares en puestos del Estado, uno tiene que estar en condiciones de responder con altura. “Me parece que es una cuestión totalmente evitable e innecesaria”, refirió.

Diputados analizarán sanción a Yamil Esgaib

Aguilera dijo que analizarán hoy con sus compañeros y lo más probable es que sí corresponda presentar un pedido de sanción, ya que los legisladores, como funcionarios públicos, están expuestos y deben estar en condiciones de responder.

“Ustedes están en el derecho de llevar la información, es lo que ciudadanía exige también, porque a través de ustedes damos a conocer también el trabajo que hacemos acá en el recinto parlamentario. Realmente es preocupante, porque realmente tiene inconveniente para controlar sus impulsos, y esto se puede perfectamente ir ahondando la crisis”, afirmó.

Refirió que la propia bancada de Honor Colorado pueda tomar cartas en el asunto, porque estas son cuestiones que no se pueden dejar pasar, ya que le expone también a todos sus compañeros, porque al estar cometiendo siempre los mismos deslices, le expone también a la Cámara. “Estamos dejando una imagen muy pobre ante la opinión pública y ante la comunidad en general”, sentenció.

Sanción a Yamil Esgaib: “mayoría está del otro lado”

La diputada Alexandra Zena lamentó que la mayoría está siempre del “otro lado”, refiriendo que la bancada cartista cuenta con los números para aprobar o no una sanción contra Yamil Esgaib, por la agresión a las trabajadoras de prensa.

“Veremos a que se puede llegar. Hay que hablar con los colegas. A mí me parece que está mal esa actitud, porque él es un representante del pueblo y debería tener esa sanción, pero ¿qué vamos a hacer si no hay los números? Es repetitivo, en ese sentido hay mucha soberbia, eso es lo malo”, dijo.

Dijo que si bien no sabe a qué acuerdo va a llegar la bancada de Honor Colorado, son quienes van a resolver el problema, más de eso no podrán hacer.

Yamil Esgaib se presentó como víctima

El diputado colorado Daniel Centurión dijo que Yamil Esgaib se presentó como víctima ante la Comisión. El diputado cartista habría manifestado ante sus colegas que se sintió injuriado, se sintió agraviado, hostigado y agredido.

“Realmente yo no vi si hubo incidentes o no, no vi si hubo reacción o no del diputado Yamil Esgaib. Si él manifestó, y eso tengo que comentarles, de que él se sintió hostigado, se sintió agredido, pero yo no pude ver los detalles. Siempre trato de ser responsable en mis posiciones y antes de ver cuál fue el desenlace de esta situación, no quiero emitir opinión”, explicó.

Recordó que su posición en la primera oportunidad fue de aprobar la sanción, pero dijo que cree que deben hablar de ser tolerantes, tanto los parlamentarios, como también el ciudadano que visita el parlamento y los trabajadores de prensa. “Ustedes son articuladores de la información que llega al colectivo social, son importantes para nosotros, entonces tiene que existir un marco fraterno en el día a día, aquí en el parlamento nacional”, finalizó.