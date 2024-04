Diputada recuerda que Yamil Esgaib ya fue sancionado por violento y dice que su comportamiento “realmente asusta”

Este martes, el diputado Yamil Esgaib (ANR, Partido Colorado) protagonizó un nuevo incidente con los periodistas luego de otros episodios similares en el Congreso donde también llegó a comportarse de forma violenta contra legisladores y esto motivó a que sea suspendido por 30 días, según recordó la diputada Rocío Vallejo, una de las víctimas de las agresiones verbales del cartista.

Ante este nuevo caso, la diputada sostuvo que ya hay conversaciones en el “tercer espacio” sobre este nuevo episodio y reiteró que esto se trata ya de una “reincidencia”.

“60 días era el pedido de suspensión pero fueron 30. En ese contexto había violencia contra legisladoras, contra las periodistas Rocío Pereira y Sara Moreno en su programa; fue una suma de agresiones que fueron sucediendo y plantear esa suspensión fue histórica porque fue por violencia contra la mujer”, indicó en comunicación con ABC Cardinal.

Asimismo, detalló que el caso de hoy en el que cerró a la fuerza una puerta y luego se comportaba de manera prepotente hacia los periodistas “ha rebasado ampliamente de vuelta los límites”.

Diputada sobre Yamil Esgaib: “Realmente asusta”

Como parte de su relato, Vallejo agregó que cuando uno “lidia con una persona violenta” nunca se sabe cómo esta podría reaccionar o si conoce de límites.

“Realmente asusta y pudo haberle roto la mano al cerrarle la puerta. Es superdelicado lo que ocurrió y vamos a elevar la queja a su líder de bancada y presidente de la Cámara de Diputados -Raúl Latorre- porque esto no es algo nuevo”, agregó.

Por otra parte, en referencia a volver a plantear una sanción a Esgaib por sus conductas violentas, consideró que esto sería “complicado porque siempre encuentran justificativos para él” e incluso adelantó que una medida sería no reunir quorum para la sesión de mañana.

“Cuando hay temas delicados no hay quorum y se llama a extraordinaria pero no hay estadío de oradores o no se permite plantear cuestiones sobre tablas. Vamos a hacer todo lo que esté al alcance”, finalizó.

