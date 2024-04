Yamil Esgaib trató de “akãne” a universitarios, cuando su hija rebotó en el ingreso a la UNA

La hija del diputado colorado cartista Yamil Esgaib, Magida Esgaib (24), es funcionaria contratada de la embajada de la República del Paraguay ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, según el registro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ingresó a esta institución en enero de este año, pero recién aparece en la planilla de pagos de febrero, en la que percibió un salario de G. 21.861.000. Aparece con un cargo de técnica, pero no figura la función que está desarrollando.

Según los antecedentes de esta funcionaria, atendiendo el cargo relevante que ocupa en la Cancillería, no tiene registro de ningún tipo de educación terciaria. Figura por el momento, ante el registro del Ministerio de Educación y Ciencias, con el certificado de Bachiller, el cual obtuvo al terminar el colegio en el 2018, en la institución educativa Liberty School, casa de estudios privada a nivel local.

Magida no ingresó a FIUNA por bajo puntaje

Luego de haber culminado el colegio, Magida Esgaib se inscribió al cursillo probatorio de ingreso de la FIUNA en el 2020 para estudiar una de las carreras que ofrece la casa de estudios.

El lunes 11 de enero del 2021, ya terminando el cursillo de un año, rindió el primer examen de ingreso en la FIUNA, de la materia Cálculo Diferencial.

Para avanzar a la siguiente prueba, Magida Esgaib debía hacer un puntaje mínimo de 60%, del cien por ciento posible, donde ella apenas alcanzó 12 puntos, siendo uno de los rendimientos más bajos del año, lo que la dejó sin posibilidad de ingresar a la carrera, ni siquiera pudo rendir los otros dos exámenes.

Según su padre, Magida estudiaba en la Universidad de Wichita, en Estados Unidos, cuando ese país le canceló la visa a él y a todos sus hijos en una fecha que no fue precisada, pero que fue informada al público en el 2023. Supuestamente, por ese motivo, la joven no pudo proseguir sus estudios allí.

Yamil Esgaib trató de “akãne” a estudiantes

El padre de Magida Esgaib, el diputado cartista Yamil Esgaib, durante una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados, trató de “akãne” e “itavy kaka” a los estudiantes universitarios que realizaron paros y tomas de las instituciones educativas, en protesta contra la Ley Hambre Cero, que eliminó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y las garantías de los fondos de varios programas sociales sensibles, entre ellos, Arancel Cero.

“La gente que no quiere entender, no quiere ver. Es muy difícil debatir, lastimosamente, y están también los que en el idioma coloquial y paraguayito, el akãne, ahí tenés los akãne, que no hay luego caso de que entienda porque itavy kaka voípy (son demasiado ignorantes)”, refirió en la sesión realizada el 10 de abril último.

Según el diputado, los fondos del Arancel Cero serán financiados con fuente de financiamiento 10, recursos del Tesoro Nacional, los cuales serán de carácter blindado y no podrán ser disminuidos ni reprogramados, según leyó en el proyecto de ley en plenaria. Sin embargo, los estudiantes denuncian que estos fondos no están garantizados, debido al déficit fiscal (gasto público por encima de recaudación) que existe desde hace varios años.

Además, cuestionan que si es cierto que la FF10 garantiza los fondos, ¿por qué el Gobierno no financió la Ley Hambre Cero con los fondos del tesoro nacional?

Clan Esgaib copa cargos en el Estado

Además de Magida, otra hija de Yamil Esgaib, Navila Esgaib Ortega, había ingresado a la Comuna pocos meses después de la llegada del legislador a la Junta Municipal como edil en 2011.

Dos años más tarde, en el 2013, su hijo Nasser Esgaib Ortega también llegó a ser funcionario municipal. Cabe resaltar que ahora Nasser es un concejal de la Junta Municipal de Asunción.

Por otra parte, las informaciones de archivo también detallan que le había conseguido también un cargo a Gladys Ortega, la madre de sus hijos.

Es injusto que se acceda a un puesto laboral por sistema clientelar

En comunicación con la vocera de los estudiantes movilizados de la Universidad Nacional de Asunción, Jazmín Rodríguez, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENOB) aseguró que es injusto que personas sin preparación y solo por amiguismo, o por el simple hecho de pertenecer a una familia privilegiada y favorecidas por un sistema clientelar, accedan a un puesto laboral.

“Nos sentimos sumamente ofendidos por la constante violencia verbal y sicológica ejercida por las autoridades gubernamentales. Por este medio solicitamos que los miembros del gobierno nos den disculpas públicas mediante algún representante, antes de sentarnos a dialogar con ellos. No permitiremos más ningún tipo de abuso al pueblo paraguayo”, indicó.

Exigió que las autoridades asuman que la postura y sugerencias de los estudiantes sean tenidas en cuenta por el Gobierno de Santiago Peña. “Seguiremos movilizados y en vigilia permanente, resguardando los derechos de todos nuestros conciudadanos”, finalizó.