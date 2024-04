Liberales acuerdan reformar su estatuto antes de alianzas

Fleitas había convocado al Comité Político del PLRA, integrado por miembros del Directorio y parlamentarios, ante las críticas en su contra por haberse reunido con presidentes de otros partidos opositores, entre ellos Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional.

Tras la reunión en la víspera, el diputado Antonio Buzarquis dijo que el PLRA no rehuirá a las alianzas pero primero debe buscarse la unidad interna, modernizase y atraer a jóvenes entre otros. No obstante, dijo que no hay acuerdo sobre adelantar las elecciones de autoridades internas del partido.

Por su parte el senador Ever Villalba dijo que la reunión con “Payo” Cubas fue apresurada y también sostuvo que el PLRA debe reformarse para atraer a los jóvenes.

Fleitas por su parte dijo que en setiembre se haría una Convención Nacional para aprobar las reformas, pero que adelantar las internas no es un punto seguro.

Posteriormente se reunió en forma virtual el Directorio del PLRA y según voceros, se decidió que el informe sobre la deuda partidaria con el Banco Continental, que debe ser refinanciada, estará disponible desde el jueves y que el informe sobre la auditoria a las finanzas internas estará listo a fin de mes.

Finalmente se anunció una sesión del Directorio del PLRA en Caaguazú este sábado.