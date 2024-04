Corporativismo de HC usa regla de la mafia

“Dejenle a la mafia que usen la regla de que a la familia no se toca ¿O acaso esto es la mafia?. Esto es la casa del pueblo y si no saben que la libertad de expresión y de prensa se respetan mejor vuelvan al primer grado”, dijo la diputada Alexandra Zena.

La parlamentaria ofuscada indicó que no se tiene por qué agradecer a Esgaib que no haya hecho la denuncia y exigió que no se siga defendiendo a personas violentas y reincidentes.

Por su lado el diputado Raúl Benítez (PEN) cuestiono la amenaza que lanzó su colega Derlis Rodríguez (ANR-HC) de que a los periodistas se les puede denunciar y perseguir.

“Esta casa le pertenece a la ciudadanía, no por que somos diputados podemos decir que el Congreso es de nosotros. Que nosotros legislemos para intereses mezquinos no hace que esta sea nuestra casa. Escuché algo peligrosísimo de un diputado. Esto se puede denunciar y perseguir dijo. Me parece preocupante que se hable de perseguir a los periodistas como lo hizo Alfredo Stroesner en la dictadura”, dijo Benítez.

Agregó que el gobierno ya usa la justicia para perseguir a las voces disidentes, incluyendo periodistas.