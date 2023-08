Raúl Benítez: “Estamos a las puertas del autoritarismo”, dice y recomienda a colegas que se compren un espejo

El diputado Raúl Benítez (PEN) indicó que los hechos de bravuconadas y prepotencia del sector cartista es la puerta del autoritarismo que se vislumbra en estos cinco años de gobierno de Santiago Peña y su mayoría circunstancial.

Indicó además que lamenta que el escenario político se mueva la ficha para privilegiar a un sector político en particular generando un tremendo daño al Estado pues se administra el país como un casino.

“Hay una realidad que duele y alerta. Están viniendo una vez más contra la democracia, un grupo en particular que nos quiere imponer su autoritarismo. En un mes en el parlamento tuvimos indicios, como lo dicho de que ‘el fiscal general se va cuando nosotros queramos’, elección de representante del Jurado, cierre de debate cuando no nos gusta lo que otros dicen, proyecto de ley que prohíbe el debate en la cámara, un proyecto de ley que prohíbe un supuesto adoctrinamiento que ni siquiera tiene marcado sus límites, frases como ‘te mando un sicario’. En un solo mes vivimos la antesala de una línea que se va a intentar perpetuar en estos cinco años que nos llevan a autoritarismo y que debilita nuestra ya débil democracia. Sin embargo, como hijo de la democracia, aquí estamos los pocos que vamos a oponernos al autoritarismo y con todas nuestras fuerzas diremos dictadura nunca más”, sostuvo el diputado Benítez.

Benítez pretendía desbancar las mentiras de quienes abogan por la derogación del convenio con la UE, pero se quedó sin tiempo. A último momento sacó un espejo de marco blanco y expresó su molestia porque la cuestión de la transformación educativa fue utilizada para desviar la atención.

“Les recomiendo que se compren un espejo para que se miren algunos, para ver si ahí no ven a algunos de los responsables del fracaso del sistema educativo”, expresó.

Alexandra Zena: “Periodo oscuro nos espera”

Por su lado, la diputada payista, Alexandra Zena indicó que al país le esperan tiempos oscuros, porque se está postergando la salud y la educación de la población al dar el ejemplo de la muerte de una niña por la picadura de un alacrán.

Agregó que si Santiago Peña no endereza el país y siguen faltando medicamentos en los hospitales y la gente se sigue muriendo por falta de acceso a la terapia intensiva, unos 8 millones de habitantes se pueden levantar contra el gobierno.

“Las adversidades de la vida nos ponen en situaciones graves. Espero que estas situaciones no se den tan de seguido, uno por que como humano duele cuanto más sucedan. Qué periodo tan oscuro se vislumbra. Tendrá suerte el futuro presidente Santiago Peña si logra que no levanten la voz los ocho millones de paraguayos, porque no se les toca a nadie la salud, la familia. Veremos que sucede”, dijo la diputada Zena.