Vallejo alerta que HC planea echarla y cartistas dicen que son “rumores”

Ayer a la mañana, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) advirtió que desde el cartismo se está gestando un plan para expulsarla por supuesto “tráfico de influencias fehacientemente comprobado” por el caso de una hija comisionada del Poder Judicial a una embajada.

“Cuando el río suena hay que hacerle caso; lo de Kattya (González, senadora del Partido Encuentro Nacional) empezó de la misma manera; nadie creía, se decía que no existían motivos y ahora estamos con Kattya afuera. Lo de hacerme callar lo intentan en todas las sesiones y un proyecto sencillo me rechazan; son rumores que no podemos dejar pasar, pero yo no me voy a callar”, afirmó Vallejo en comunicación con ABC.

Honor Colorado cuenta con 36 diputados en su bloque, y prácticamente tiene alineados a los siete miembros de la bancada B (Oficialista). Incluso, otros tres colorados de la bancada disidente de Fuerza Republicana no acompañaron la sanción a Esgaib, haciendo que por sí solos, los colorados tengan más de la mayoría absoluta de la Cámara (que es 41).

“Mi pronunciamiento es bien firme; si me tengo que ir porque tienen la mayoría seguro me iré, pero me sacarán sin fundamento alguno. El tema de mi hija es un comisionamiento y se fue con el mismo salario de funcionaria del Poder Judicial, donde está hace 11 años sin un solo beneficio y todas las autoridades le conocen. Le pido disculpas a mi hija, ese es su pecado, ser mi hija”, sostuvo, y reiteró que todo lo referente a su hija está “dentro de la legalidad”.

Si en Diputados aplican la misma lógica, solo requieren quorum mínimo (41 de los 80) y mayoría simple (21 votos) para echar a la legisladora opositora.

Cartistas intentan calmar

El presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, que aún se encuentra fuera del país tras disertar para un foro en Hungría, salió al paso de la denuncia de los rumores, dando a entender que de momento no había un plan en marcha. “Ratificamos nuestro compromiso con la democracia en la Cámara de Diputados, anular a través de un grupo de legisladores lo que miles de paraguayos decidieron debe ser una medida de última ratio”, escribió en su cuenta de X (ex-Twitter).

Sin citar el caso puntual, dio a entender que una expulsión sería una medida extrema. En la misma línea, la líder de bancada de Honor Colorado en Cámara Baja, Rocío Abed, trató de desinflar el rumor y la propia denuncia de su colega. “Es oportuno mencionar que la bancada de Honor Colorado de Diputados se rige por principios democráticos. No nos mueven los rumores infundados”, respondió.

Abed también tiró una indirecta innominada, que bien podría estar dirigida al próximo presidente de la Cámara Alta, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, que se refirió al tema.

“Si tienen alguna duda, consulten a la fuente y no a quienes ya no son parte de esta Cámara”, escribió Abed en X. Sin embargo, los diputados cartistas Yamil Esgaib y Rodrigo Gamarra siguieron con las acusaciones contra Vallejo.

En el caso Kattya, Honor Colorado negó hasta el día de su destitución.

Funcionaria hace 11 años

El caso que se pretende usar está relacionado con su hija María Jazmín Scappini Vallejo, funcionaria de la Corte Suprema de Justicia desde 2013, antes de que su madre sea electa en su primer periodo (2018). Su hija está comisionada desde 2021 en Relaciones Exteriores, puntualmente a la misión paraguaya en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

La nómina oficial indica que su salario es de G. 4.081.235 y no cuenta con beneficios adicionales. Vallejo siempre fue opositora y en 2020 fue una de las que presentaron denuncia penal por presunto negociado con el caso “insumos chinos” en pandemia.