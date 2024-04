Diputados buscarían echar a Rocío Vallejo: “Son rumores que no podemos dejar pasar”

Aparentemente unos diputados buscarían expulsar a la diputada Rocío Vallejo de la Cámara Baja con el argumento de un supuesto “uso indebido de influencias” porque su hija fue comisionada a una embajada, según detalló hoy la propia legisladora.

“Cuando el río suena hay que hacerle caso; lo de Kattya empezó de la misma manera, nadie creía, se decía que no existían motivos y ahora estamos con Kattya afuera. Lo de hacerme callar lo intentan en todas las sesiones y un proyecto sencillo me rechazan; son rumores que no podemos dejar pasar, pero yo no me voy a callar”, detalló en comunicación con ABC Cardinal.

Agregó también que esto ocurre directamente después del pedido de sanción-por segunda vez- que impulsó en contra de su colega Yamil Esgaib luego de que este haya demostrado nuevamente una conducta violenta hacia las mujeres.

“Mi pronunciamiento es bien firme; si me tengo que ir porque tienen la mayoría seguro me iré, pero me sacarán sin fundamento alguno. El tema de mi hija es un comisionamiento y se fue con el mismo salario de funcionaria del Poder Judicial donde está hace 11 años, sin un solo beneficio y todas las autoridades le conocen. Le pido disculpas a mi hija, ese es su pecado, ser mi hija”, sostuvo, y reiteró que todo lo referente a su hija está “dentro de la legalidad”.

“Bachi” Núñez descarta intenciones de HC para expulsar a Vallejo

Por su parte, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez dijo que “no corresponde la pérdida de investidura de la diputada Rocío Vallejo por ese hecho” e incluso declaró que en la Cámara de Senadores se debe hacer un “mea culpa”.

“No es tráfico de influencia según la legislación; no corresponde lo de Rocío (Vallejo), no corresponde lo de Roya según nuestra legislación actual. Esto trasciende el partido, no es el caso de Yamil, de Bachi o Rocío; queremos colaborar desde el Senado para cortar esto”, refirió en referencia a los proyectos de ley antinepotismo.

Ante la consulta sobre por qué el cartismo buscaría expulsar a Vallejo, Núñez contestó que se entera de estas informaciones hoy y desconoce quiénes podrían impulsar tal medida.

“Amenazar con el cháke a cualquier legislador sería totalmente fuera de lugar y antidemocrático; no va a pasar, yo te puedo asegurar que no va a pasar”, concluyó.

