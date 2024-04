Cámara de Senadores aprueba ley que exige a estudiantes extranjeros hablar español o guaraní

El referido proyecto de ley, remitido a la Cámara de Diputados, fue presentado por los senadores Hermelinda Ortega y Noelia Cabrera, expulsadas del PLRA; Esperanza Martínez (FG), y los cartistas Antonio Barrios y Silvio Ovelar.

El texto consensuado incluyó las modificaciones de Rafael Filizzola (PDP), de manera que exige competencia lingüística en cualquiera de los idiomas oficiales de la República para los estudiantes extranjeros cuya lengua nativa no sea el idioma oficial.

La iniciativa exige a los estudiantes acreditar su competencia lingüística oral y escrita en el idioma oficial en el cual se dicte el curso a través de certificados de exámenes estandarizados reconocidos internacionalmente.

Señala que el Ministerio de Educación y Ciencias (ME) no procederá al registro de títulos de grado o posgrado de estudiantes extranjeros, cuya lengua nativa no sea un idioma oficial, sin que conste la documentación.

La proyectista Hermelinda Alvarenga (exPLRA) dijo, indignada, que los hospitales se llenan de residentes practicantes que solo hablan portugues cuando los pacientes sólo hablan guaraní. Sostuvo que en Medicina y Derecho es fundamental que hablen guaraní.

“Beto” Ovelar confirmó que en las fronteras solo se habla “portuñol” y dijo que pedirá acciones al MEC sobre los practicantes de medicina de la universidad “Virgen Serrana”, en alusión a la polémica casa de Estudios María Serrana, cuyos alumnos en su mayoría son del Brasil.

Eduardo Nakayama (exPLRA) dijo que no existe país en el mundo que no exija el idioma local o el ingles en casos de cursos internacionales mientras que en Paraguay los alumnos al terminar la carrera no saben una palabra de español o guaraní.