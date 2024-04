No hay motivo para que Cartes no sea convocado por Fiscalía, según abogada

En comunicación con ABC Cardinal este martes, la abogada Cecilia Pérez, parte del equipo de representantes legales del expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) y otros funcionarios de su administración imputados por la presunta filtración de información confidencial vinculada al expresidente Horacio Cartes, insistió en que la Fiscalía debe convocar a Cartes para que se ratifique en la denuncia que presentó.

“Él tiene una denuncia y dos ampliaciones, en total tres presentaciones, y hasta ahora con referencia a ninguna de ellas fue citado”, señaló Pérez. “Solicitamos que se le convoque para que se ratifique y nosotros hacerle preguntas sobre las cuestiones de fondo de la causa”, agregó.

La semana pasada, el abogado Emilio Fúster, representante del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio -también imputado en la causa surgida de la denuncia–, urgió a la Fiscalía que convoque a declarar al expresidente Cartes, quien presentó su denuncia inicial y sus dos ampliaciones a través de su abogado Pedro Ovelar.

“No existe ningún motivo por el que (Cartes) no tenga que ser convocado. No tienen nada que ver sus fueros ni que sea senador vitalicio, no tiene por qué negarse a participar en un proceso en que se presenta como víctima”, insistió Pérez.

Agregó que “acá hay un proceso penal abierto y se tienen que seguir las reglas, no podemos seguir trabajando de acuerdo con la cara del cliente” y señaló que si la Fiscalía decide no convocar a Cartes debe emitir una resolución fundamentando la razón por la que se rechaza el planteamiento hecho por los abogados defensores.

La denuncia

El expresidente Abdo y sus funcionarios son acusados de haber filtrado a medios de comunicación un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero sobre el expresidente Cartes que fue solicitado por la Fiscalía de Panamá en una pesquisa vinculada al escándalo “Panama Papers”.

Sin embargo, la legitimidad de la investigación llevada a cabo por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes formularon las imputaciones contra Abdo y sus exfuncionarios, quedó en duda luego de la filtración de supuestas conversaciones vía WhatsApp que insinuaban que el fiscal Cantero seguía instrucciones del abogado Pedro Ovelar, representante de Cartes, durante la investigación.