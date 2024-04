De “proceso falaz y arbitrario” califica Kronawetter caso de Cartes contra Marito

- ¿Usted representa al Presidente? Son 8 funcionarios los acusados más el Presidente...

- Así mismo, ejerzo la defensa del expresidente Mario Abdo Benítez y del abogado Daniel Farías que es mi sobrino. Están en la lista el diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana), los ex ministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández, y los funcionarios la ex viceministra Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira...

Lea más: Fiscalía arrodillada ante Cartes imputa a Abdo Benítez

- ¿Cuál es la acusación del ex presidente Cartes?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- Están acusados de revelación de secretos privados, simulación de hechos punibles, inducción a un subordinado a un hecho punible, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, asociación criminal...

- No es usual un pleito de esta envergadura entre dos ex Presidentes.¿Cuál es su interpretación?

- Que es un amague de denuncia. Se pretende encuadrar de la manera más estrafalaria e irresponsable unos hechos que, en una lectura de primera mano devela la ausencia de conducta ilícita que se pueda atribuir porque los hechos, la coincidencia entre la denuncia del abogado Pedro Ovelar y la imputación de los fiscales (Aldo) Cantero y (Giovanni) Grisetti demuestra quien realmente redactó la historieta, fundamentalmente porque es el resultado de una asociación perversa de los fiscales con el abogado denunciante.

- ¿Dónde está la evidencia?

- Un dato no menor es que desde la imputación fraguada y perversa, el que tomó la vocería fue el propio abogado Ovelar que sin ser parte en la causa abierta a sus anchas se tomó el atrevimiento de aconsejar a la prensa que debía ajustarse a sus pautas y a los afectados sugiriéndoles que “cuenten todo”. El nivel de descaro y perversidad es sin igual porque un abogado extraño al proceso actuó como contralor de la investigación y eso se constató fehacientemente con los chats filtrados que pusieron de manifiesto el nivel de vasallaje de la Fiscalía, y, en particular, de los fiscales que claudicaron su deber con un sometimiento terrible.

- Cartes los acusa de filtraciones de informes de inteligencia de la Seprelad, para denunciarlo falsamente y montar una oficina paralela en la Seprelad con el único fin de encontrar la forma de debilitarlo a él y al presidente (Santiago) Peña...

- La causa fue un montaje burdo y eso se probó con los chats filtrados que hablan por sí solos y nunca fueron refutados, por lo tanto, la causa es nula en términos absolutos y me atrevo a decir que es la crónica de una muerte anunciada de este proceso mal nacido y cuya única conclusión tendría que ser en un estado de derecho mínimamente serio, la muerte del proceso torcido con la nulidad de todo lo actuado.

- ¿Porqué la querella alega que todo es falso?

- Si por un momento miramos la denuncia, la misma se refiere a hechos no negados por el propio denunciante. Eso de por sí echa por tierra la supuesta falsedad que alega. Supuestamente perjudicaron el honor y la reputación del Señor Cartes...

- Y persecución a su sector político...

- Cualquier estudiante interesado en el derecho sabe que la víctima alega la reparación de su honor y el único camino para ello es el de la querella de acción privada que, por cierto, nunca la ejerció porque si se trata de actos sujetos al escrutinio público basta con probar la veracidad de los hechos para neutralizar la supuesta afección al honor del que se presenta como víctima. Como eso resulta evidente, el abogado Ovelar convirtió los hechos de acción privada en acción pública con la acción deleznable de los fiscales para formular la imputación al punto que Ovelar se dedicó a hacer el seguimiento y marcar la agenda de supuesta investigación de Cantero y Grisseti que actuaron como mandatarios de aquellos. Lo más importante, los hechos no son falsos ni tergiversados -por si se alegue que se rehúye a este análisis- porque existieron. Echarle la culpa a personas que cumplieron con su deber en el contexto de la labor que cumplieron es como cuando el asaltante le echa la culpa al transeúnte que lo identificó y sobre eso termina siendo procesado. Es una aberración desde todo punto de vista. Una cuestión final, todos los datos que se alegan como falsos y que no lo son, o tergiversados y que tampoco lo son, están en instancias perfectamente constatables y este sólo dato es suficiente para echar por tierra la peregrina idea de Pedro Ovelar.

- ¿Dónde se puede comprobar sus argumentos?

- Lea el informe de la CBI (Comisión Bicameral de Investigación). Coteje dato por dato y va a encontrar que todo lo asentado ahí es verdad. Cualquier ciudadano puede ingresar a la página web del Congreso y encontrar ese informe por lo que esa es una fuente pública de acceso para cualquiera. No hubo filtración y menos tergiversación o falsedad y eso lo sabe bien Ovelar y el resto de la población.

- Se los acusan de dos recusaciones y una larga lista de chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra Mario Abdo...

- La vieja práctica distractora diría como burla ante semejante hipocresía. Resulta que los fiscales obraron como empleados del estudio de Ovelar. Ocultaron información, produjeron pruebas a espaldas de los ya imputados, negó acceso a la carpeta fiscal a los denunciados. Ovelar movía el curso de la investigación fraguada contra mis defendidos por WhatsApp, y con todo el montaje que fueron reafirmados fehacientemente por los chats filtrados pretenden que mansamente caigamos en el matadero de esta miserable trampa. ¡Por favor! Ofende el sentido común de cualquier profano en la materia. Como ya dije y lo dijo el doctor Osvaldo Granada (defensor de uno de los imputados), si defender el debido proceso y cuestionar lo que constituye un burdo montaje equivale a cualquier adjetivo peyorativo, bienvenido sea. Acuño la expresión que ya usé cuando concurrí ante el Senado: “quién tiene como juez al acusador, necesita de Dios como su abogado”. Imagínese el nivel de degradación de la Fiscalía y encima con el aval del Fiscal General del Estado que por poco no dice que compremos una congeladora para meter ahí todas las denuncias que afectan a los intereses de Ovelar. Indigna y cuando la dignidad está en juego no es momento para tibiezas, pondremos todo lo humanamente posible para revertir este proceso falaz y arbitrario que en un estado de derecho jamás puede tener andamiento, pero ya ve aquí todo es posible, lamentablemente.

- La Sala Penal de la Corte debe expedirse sobre la recusación, ¿qué busca la defensa?

- Y que se revierta el supuesto sorteo de los integrantes del Tribunal de Apelación que no fue conocido por las partes y que tampoco puede llamarse sorteo, porque yo desconozco cuál es el mecanismo que me permita confiar en el sistema aleatorio que me dice el software. ¿De dónde sacan eso? ¿De una acordada? Les recuerdo que la acordada no está por encima de la ley y menos de la Constitución que exige que los actos de gobierno y ni qué decir del Poder Judicial deben ser públicos y trasparentes. No hubo acto de sorteo y encima supuestamente se hizo fuera del horario de atención al público y llamativamente cayó en la sala del tribunal de apelaciones que formaba parte el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández.

- ¿No confía en el fiscal general, electo por mayoría absoluta por el Senado el año pasado?

- A veces las malas coincidencias eufemísticamente que hablan, destruyen la confianza y este es un caso elocuente de ello. Pero, bueno, la esperanza en el humo del buen derecho es lo último que se pierde. A seguir batallando jurídicamente contra el malón de la arbitrariedad.

- ¿Por qué recurre Cartes a esta querella? ¿Cuál es su motivación si no es un legítimo interés de limpiar su honor y reputación?

- Ni idea, en lo particular, me imagino que Pedro Ovelar poco o nada le señaló sobre las implicancias, de ahí la importancia de ser bien asesorado, a lo mejor se le dijo que con probar el supuesto montaje que ideó Ovelar con esta denuncia podría tener resultados en otros ámbitos, pero, sinceramente, no sé a qué apunta.

- ¿Cómo quedó su caso de reclamo de su cargo en el Consejo de la Magistratura? Usted quiso que se le reponga de inmediato en el cargo que ahora ocupa Alicia Pucheta...

- La Corte admitió pero no suspendió la designación de Pucheta. En realidad, la Sala Constitucional al admitir mi acción junto al doctor (César) Trapani lo que hizo es tramitar y correr vista a la Fiscalía General del Estado y tiene un plazo de nueve días para contestar. Luego debe resolver sobre si declara inconstitucional o no la designación de la doctora Pucheta.

- Ella fue designada por el presidente Peña...

- Considero que el rechazo de la medida de urgencia no es correcto porque en muchos casos y por cuestiones menos importantes la Corte suspende los efectos. Muchos ejemplos hay. Para la importación de productos extranjeros en conflicto con normas nacionales casi reiteradamente se tramitan con medidas cautelares del tipo que propuse a la Sala Constitucional. Y bueno, valga este botón como muestra de que, en mi caso, tendré que seguir esperando que resuelvan el fondo con prontitud a ver si por ahí me queda tiempo para retornar al lugar que arbitrariamente me excluyeron. Ojalá la experiencia de casos análogos como el de Eusebio Alvarenga, Julio Javier Ríos, Ramón Romero Roa no se engrose con mi caso. Como dije, la esperanza es lo último que se pierde y yo soy un enfermo de la esperanza a pesar de todo.