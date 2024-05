Diputado Buzarquis cuestionó a los senadores tránsfugas

“Senadores tránsfugas de la política nacional, impostores y estafadores de la democracia, sepultureros de los partidos políticos que no tienen la más mínima dignidad. Que no se respetan, no le respetan a su familia y a sus compatriotas. Mercan con los votos. ¿Por qué se candidatan en un partido, con una propuesta y apenas suben cambian de partido político? Porque no tienen principios ni ideales”, cuestionó el diputado liberal Antonio Buzarquis.

Agregó también que se debe modificar el código electoral para que se pueda revocar el mandato a los políticos tránsfugas.

“Es importante que se revoque el mandato. Por ética deberían renunciar a sus bancas, porque si renuncian a sus bancas también deben dejar el cargo al que accedieron gracias al partido”, indicó.

Buzarquis dijo que respeta profundamente a los colorados de ley e instó a que la ANR lleve a todos los correligionarios que ponen un precio a su dignidad.

“Lleven a todos esos correligionarios que se venden, porque eso no necesitamos. A esos que se dedican a mercar y negociar con la política, que se dediquen al comercio y no la política. Entiendo señores colorados que están en el gobierno y entiendo que deben mantener el poder. Esos hombres y mujeres que no tienen palabra y se afilian por un cargo, les van a traicionar”, sentenció Buzarquis.