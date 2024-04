Cambio de bando de Penner: opositores lo tildan de estafa electoral, aunque no se sorprenden

La diputada Johanna Ortega trató de “estafa electoral” la renuncia del senador Orlando Penner a la bancada de PPQ y su posible paso al movimiento Honor Colorado de la ANR, aunque dijo no le sorprendió, ya que la conducta del legislador demostraba de que estuvo fichado desde hace tiempo.

“Cada vez somos menos, de cualquier manera, a mí no me sorprende. Yo creo que si miramos el histórico de la conducta política desde que asumió el senador Penner su banca, está claro de que esto era esperado en cualquier momento. No me sorprendería de que se pase a la carpa de Honor Colorado, dado que hoy tiene agendada aparentemente una reunión con el Presidente de la República”, expresó.

Lea más: La exopositora Norma Aquino, a los besos, abrazos y cantos en la Convención de la ANR

Contó que escucharon en los pasillos, ya en los últimos días, que habría un nuevo fichaje, y de acuerdo a la conducta del voto de Penner, “él ya estaba fichado hace rato”. “Nosotros no estamos de acuerdo en este tipo de cuestiones, nos parece una estafa al electorado, realmente es una estafa por tanta gente que entró a partir de otras listas, y la ciudadanía confió y hoy muestran la verdadera cara de lo que son, una operación más del cartismo”, fustigó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Renuncia de Penner a PPQ: opositores no se arrodillarán

Johanna Ortega reafirmó que pese a ser pocos, no se someterán ante el cartismo y que continuarán firmes a resistir en la Cámara como oposición.

“Aunque quedemos pocos, quedamos firmes y vamos a resistir hasta el final, no nos van a someter, no nos van a arrodillar y no estamos dispuestos a - cómo lo hizo Santiago Peña - ir a entregarnos ante un patrón y cambiarnos el color de nuestro pañuelo, ni siquiera tenemos pañuelos, pero no tenemos ni siquiera ese tipo de prácticas”, afirmó.

Lea más: El senador Patrick Kemper fue reincorporado al Partido Colorado

Por su parte, el senador Eduardo Nakayama, dijo en su cuenta de X que el traspaso oficial u oficioso de una decena de senadores electos por la oposición al oficialismo, deja en evidencia el transfuguismo político, pero también, ayuda a identificar más claramente a los parlamentarios, obligándolos a salir del clóset para que ya no engañen a nadie.

Renuncia de Penner a PPQ: fueron electos con votos de la oposición

Enrique Salyn Buzarquis, senador del Partido Liberal Radical Auténtico, dijo que uno es libre en elegir el partido que quiera o de salir de su partido, pero que no comulga con varios colegas suyos que fueron electos con perfil de opositores, con el voto de mucha gente que votó a la oposición.

“Es un poco de contramano cuando la gente te dio su confianza y en este caso, para uno ser oposición, pero uno prácticamente después se vuelve oficialista. Entonces, se le debe a esa gente que le votaron. Eso pasó con Cruzada Nacional, también pasó con el Partido Liberal, por más que algunos dicen no salir del partido, pero prácticamente son oficialistas”, explicó.

En el caso de Penner, dijo que la gente votó a Patria Querida, le votaron para representar a ese sector y que por más que legalmente la banca le corresponda al electo, políticamente la banca le pertenece al partido, porque la gente votó al partido en este caso y lo mismo ocurrió con Cruzada Nacional, Liberales, y otros partidos.