Tildan de “disparate” el proyecto de Ley de devolución premiada de Yamil Esgaib

Los senadores de la oposición Eduardo Nakayama y Ever Villalba califican de “disparate” el polémico proyecto de Ley “Que modifica el artículo 67 del Código Penal Paraguayo”, más conocido como devolución premiada, presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC) y que fue aprobado en la Cámara Baja el 13 de diciembre del 2023. El texto propone que en los hechos punibles contra el erario público cuando son cometidos por funcionarios, la pena podrá ser atenuada hasta el 50% del marco penal máximo, en caso en que la persona devuelva el dinero robado.

Aquella proposición impulsada por Yamil Esgaib fue ingresada a la Cámara Alta el 7 de marzo y fue girada a la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, cuyos integrantes son los cartistas Derlis Maidana (presidente), Carlos Núñez Agüero, Pedro Díaz Verón, Juan Carlos Galaverna, Norma Aquino y Patrick Kemper, y el colorado de Fuerza Republicana, Luis Pettengill. Además están Eduardo Nakayama (ex PLRA) e Ignacio Iramain (PEN), quienes deben analizar el documento y posteriormente emitir un dictamen.

“Es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza porque los hechos de corrupción no pueden tener atenuantes, sino agravantes. No se le pueden dar alternativas a los corruptos”, dijo el senador Nakaya, integrante de la Comisión de Legislación. El senador indicó que los hechos de corrupción deben ser castigados con condenas ejemplificadoras para desalentar el robo al erario público. Agregó que el problema de la corrupción es la impunidad imperante en el país.

Por su lado, el senador Ever Villaba escribió en su cuenta de X que el proyecto de ley de devolución premiada es “una apología al disparate” y adelantó que votará en contra de la iniciativa cartista.

La Cámara de Senadores debe tratar el proyecto de ley antes del 31 de mayo para evitar una sanción ficta.

De ser aprobada esta iniciativa parlamentaria varios funcionarios públicos, entre ellos senadores, diputados, intendentes y gobernadores que fueron condenados, podrían ser beneficiados con la reducción de sus penas carcelarias teniendo en cuenta que las leyes que favorecen a un encausado o condenado pueden ser retroactivas.

Legislación tratará el lunes

La comisión de Legislación de la Cámara de Senadores, presidida por el senador Derlis Maidana (ANR- HC), tratará este lunes 6, a las 10:00, como segundo punto del orden del día, el cuestionado proyecto de ley de “devolución premiada”.

