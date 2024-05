Ejecutivo no demuestra “voluntad” sobre nuevo sistema de transporte público, lamenta diputado

El 25 de abril pasado, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, junto al diputado Raúl Benítez, presentó el “Plan Regional de Transporte”, una propuesta que plantea un nuevo sistema de transporte público donde uno de los principales cambios es que se subsidie por kilómetro y ya no por pasajero.

Al respecto, Benítez sostuvo hoy que el proyecto “ahora mismo se quedó un poco estancado”, ya que los impulsores aún buscan “la verdadera voluntad del Poder Ejecutivo para escuchar por lo menos el proyecto”.

Asimismo, detalló que durante la semana pasada se convocó a una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados donde se presentaron distintas empresas, representantes de las universidades y también de “Opama”, pero nadie en representación del Poder Ejecutivo.

“Del Poder Ejecutivo no vino ningún representante y la realidad es que no tenemos todavía señales. Tenemos excesos y hay otras zonas donde los internos prácticamente desaparecieron o no se conectan a un único sistema”, detalló en comunicación con ABC Cardinal.

Crisis de transporte: Gobierno “no tiene un plan”

Según el diputado, la crisis que enfrenta el Gobierno con el sistema de transporte público -agravada luego de que un sector de transportistas haya anunciado un paro- se da porque el Ejecutivo “no tiene un plan”.

“Esta crisis que estamos teniendo es justamente por no tener un plan. Espero que el viceministro de Transporte pueda abrirse a un diálogo y, por más que la oposición presente el proyecto, ellos van a ejecutar y llevarse el crédito. No entiendo cómo no puede haber una mínima apertura para tratar un tema tan delicado como lo es el transporte público”, sentenció.

