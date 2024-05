“Deuda” de EBY por “service” del avión no alcanzaba US$ 1,5 millones

Más controversias surgen en torno a los recursos manejados para el mantenimiento del avión actualmente usado por el presidente Santiago Peña.

El Gobierno, en un intento por “desmentir” el pedido de un poco más de US$ 1.748.000 (G. 12.812 millones), que realizó a Taiwán para usar fondos donados para la construcción de viviendas, en su mayoría en comunidades indígenas, emitió un comunicado y luego afirmó que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) asumió los costos. Sin embargo, el ente a través de una orden de compra reveló un monto completamente distinto al solicitado, es decir, US$ 1.810.298 (G. 13.269 millones).

Lea más: Orden de la EBY no coincide con el pedido para usar fondos de viviendas

ABC accedió a nuevos documentos que muestran los diferentes desembolsos que se hicieron en marco de la orden de la EBY firmada el 4 de agosto de 2023, entonces por el director paraguayo Nicanor Duarte Frutos. Estos comprobantes detallan seis pagos que tuvieron lugar en el transcurso del año pasado, por un cifra superior a US$ 1.161.362, alrededor de G. 8.512 millones a una cotización de G. 7.330.

Pagos de EBY por mantenimiento del avión de Peña

La documentación revela que EBY hizo pagos en agosto, octubre, noviembre y diciembre del año pasado para ir cumpliendo su compromiso. Las erogaciones fueron por diferentes montos.

Uno de los pagos más importantes a la empresa Royal FBO Service, cuyo CEO es Pedro Morales, en el marco de la orden de compra firmada por Duarte Frutos tuvo lugar el 29 de agosto de 2023, ya bajo la dirección paraguaya en la entidad de Luis Benítez. El documento identificado con OP N° 0217280 señala una erogación de US$ 380.021, alrededor de G. 2.785 millones.

Entre los conceptos figuran gastos administrativos y de combustible, gastos de tripulación y servicios de catering para viajes realizados en el avión Jet Cessna Citation Sovereign 680, con matrícula FAP 3001, entre febrero y abril del año pasado. También aparece una factura de mayo de 2023 por tasas de importación y logística por la adquisición de repuestos de textron a través del seguro.

Con este pago la previsión de la EBY con la citada empresa, atendiendo la orden de compra original (US$ 1.810.298), quedaba para entonces en US$ 1.430.276, un poco más de G. 10.483 millones.

¿Por qué pidieron más?

Lo llamativo es que en la nota del 12 de octubre de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante nota firmada por el ministro sustituto Víctor Verdún, solicitó al Gobierno de Taiwán usar US$ 1.740.000 (G. 12.754 millones) del remanente de los fondos donados para el proyecto Che Tapýi. Esta iniciativa tenía como objetivo construir viviendas, en gran parte en comunidades indígenas.

El embajador de Taiwán, José Chih-Cheng Han, en otra nota del 13 de octubre de 2023, informa la conformidad del gobierno de la isla para usar recursos donados a nuestro país, pero cita la cifra exacta: US$ 1.748.974, más de G. 12.819 millones.

Lo cierto es que este monto supera por US$ 318.698, alrededor de G. 2.336 millones, al aparente compromiso entonces pendiente de la entidad binacional que nuestro país comparte con Argentina.

¿Qué pasó de la urgencia?

En las notas del 12, 13 y 16 de octubre del año pasado que revelaron el pedido realizado por nuestro país al Gobierno de Taiwán para usar dinero de viviendas en la reparación y mantenimiento del avión y helicóptero presidencial, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaba una “urgencia”.

Curiosamente, el ministro de Defensa Nacional, Oscar González, habló igualmente días pasados de una “premura” porque la aeronave estaba “retenida” en Brasil y dijo que finalmente se cubrió el “compromiso” con plata de la EBY.

Sin embargo, la orden de pago con numeración 0217748, del 20 de octubre de 2023, detalla que el ente binacional solo pagó US$ 430.658, alrededor de G. 3.156 millones, a la empresa Royal FBO Service, en el marco de la orden de compra por US$ 1.810.298 (G. 13.269 millones), firmada el 4 de agosto de 2023. Con este pago, el saldo original quedaba en US$ 1.060.942, más de G. 7.776 millones.

Los documentos muestran que la EBY volvió a hacer una erogación con relación a la aeronave presidencial el 28 de noviembre de 2023, por US$ 246.289, más de G. 1.805 millones.

Un “préstamo” que no figura en los papeles

El Gobierno paraguayo a través de su escueto comunicado en el que intentó desmentir, pero terminó por admitir el pedido de utilizar US$ 1.748.974 del remanente de recursos donados por Taiwán para viviendas, mencionó que la “consulta” sobre los fondos se hizo para cubrir temporalmente (para luego ser repuestos íntegramente) los costos de reparación de las aeronaves retenidas en el Brasil desde mediados del año pasado por falta de pagos. Sin embargo, este punto importantísimo no figura en los papeles.