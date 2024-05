Orden de la EBY no coincide con el pedido para usar fondos de viviendas

La orden de compra de la EBY, con fecha 4 de agosto de 2023, no coincide con el pedido que realizó el Ministerio de Relaciones de Exteriores, el 12 de octubre de 2023, a Taiwán para usar fondos del programa Che Tapýi en el mantenimiento de la aeronave y helicóptero presidencial. En el primer documento se mencionan US$ 1.810.298 (G. 13.269 millones), mientras en el segundo US$ 1.748.974 (G. 12.819 millones).