Distinción zalamera a Justo Zacarías desata “fuego cruzado” en Diputados

Durante la sesión extraordinaria de ayer, que tenía como único punto del orden del día tratar la “Reforma de la Policía Nacional”, continuó el “segundo round” de la pelea por haber concedido sin mayor justificación la máxima distinción de la Cámara Baja, la Orden Nacional al Mérito Comuneros a Itaipú, en la figura de su director paraguayo, el cartista Justo Zacarías Irún y su par brasileño Enio José Verri.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) concedió la palabra a Abed para argumentar sobre el proyecto en debate, pero esta se desvió para tirotear, sin nombrar y mezclando los tantos, presumiblemente contra la senadora Celeste Amarilla (PLRA).

“Yo no soy feminista ni feminazi, pero mucho menos machista como decía una senadora inescrupulosa al referirse hacia mi persona”, dijo Abed.

Presuntamente fue en respuesta Amarilla, que dijo que la tildó de machista y tener “siempre una especie de animadversión y competitividad con sus congéneres”.

“Probablemente esa señora sea la machista o sea -pobrecita- una resentida porque nunca pudo surgir mientras que el marido vivía. Tuvo que esperar que el marido muera para poder surgir y ser alguien en la vida, y valerse del apellido siendo viuda”, sostuvo.

Al empezar la reacción de opositores dijo: “No estoy refiriéndome a alguien especial”, aunque la descripción solamente encajaba con Amarilla, la única senadora que es viuda (de Franklin “Anki” Boccia).

Diputado reacciona a condecoración a Justo Zacarías

El diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) aprovechó que Abed se saltó el reglamento, para consultar sobre la cuestionada condecoración a su marido, Justo Zacarías, atendiendo a que ayer debió ponerse a consideración del pleno el acta.

“Respecto al tema del acta de lo que se habló ayer, con respecto a esta aprobación de esta condecoración completamente, innecesaria, violenta, ridícula y todos los otros adjetivos, quiero saber ¿cuándo se va a aprobar el acta de lo de ayer?”.

El secretario de la Cámara, Carlos Samudio, explicó que no se puso a consideración del pleno porque no se pudo distribuir a tiempo y se hará en la próxima sesión. Diputados opositores quieren consignar su rechazo a la condecoración, ya que se hizo pasar desapercibida y aprobada sin debate.

Benítez también reclamó las expresiones de Abed diciendo: “Estamos me parece en un ambiente demasiado violento, porque para mi no puede ser minimizable lo que declaró la colega, sobre que una política tuvo que esperar la muerte de su marido para ser lo que es”.

Acotó que si él decía eso, iba a ser suspendido, pero como en la Cámara “hay doble vara y hay autoritarismo”, en este caso se deja pasar.

Haciendo uso del reglamento, por alusión la diputada Abed, tuvo la última palabra y dijo: “Con la dulzura que me caracteriza por alusión (...) no le voy a responder al colega que me aludió porque no le voy a permitir que se cuelgue de mis dulces senos que dieron de amamantar para hacerse famoso”.