Senadora plantea incluir gastos sociales de Itaipú al Presupuesto General

El proyecto de ley que “que incorpora el fondo denominado Gastos Sociales y Ambientales de Itaipú al Presupuesto General de la Nación (PGN) y le asigna una partida presupuestaria para su seguimiento y control” fue presentado este viernes por la senadora Yolanda Paredes (PEN).

Entre las justificaciones, menciona que actualmente no hay un control de la ejecución por parte del Congreso Nacional ni la Contraloría General de la República (CGR).

También alega que hay denuncias de uso discrecional de estos recursos y que existe un antecedente de inclusión al PGN en el gobierno del expresidente Fernando Lugo, que -refiere- permitió el control incluso por parte de la ciudadanía.

“No solamente que los fondos pasen al PGN, sino también crearle una partida presupuestaria definida para que el dinero no entre en una sola bolsa y no se pueda controlar”, argumentó.

Inversión en infraestructura eléctrica

Paredes, además, plantea una distribución de los recursos: 70% a infraestructura eléctrica de ANDE, 10% al mantenimiento de las cuencas hidrográficas y el 20% al bienestar de adultos mayores, discapacidad, educación y salud.

Justificó la mayor inversión en infraestructura eléctrica porque será la última vez que el Gobierno paraguayo recibirá dinero de Itaipú en concepto de gastos socioambientales, por lo que se debe aprovechar para invertir en este rubro. El nuevo acuerdo con Brasil refiere como fecha límite el 2026.

Última vez que se recibirán fondos sociales

Ante el posible rechazo del Ejecutivo, ya que el presidente Santiago Peña había mencionado que no hay una intención de incluir dichos fondos en el PGN, respondió que “Peña no es el Estado paraguayo. Nosotros, como Legislativo, podremos impulsar leyes y no será él quien defina el destino. Él está obligado, si se sanciona el proyecto, a que se incorpore efectivamente. Esto va a depender de los senadores”.

Además, resaltó que se debe dar un buen uso y control a los nuevos recursos, teniendo en cuenta que -insistió- se trata de la última vez que el Paraguay recibirá este fondo en concepto de gastos sociales.

“Siempre se utilizaron los fondos sociales para fines políticos y partidarios para un solo partido; por eso, ellos no quieren que se controlen. Tenemos que ser patriotas por lo menos una vez y decir que hasta acá llegó, que no habrá más dinero y utilizar este dinero en infraestructura”, expresó.

Peña había reconocido que son cerca de US$ 200 millones que recibirá de Itaipú como recursos adicionales en concepto de gastos sociales, tras el acuerdo con Brasil, cuando se hablaba de US$ 1.250 millones. En total, se eleva el fondo de inversión social a US$ 650 millones.