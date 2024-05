Transporte: postergan proyecto de subsidiar al pasajero

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el diputado Adrián Vaesken (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) comentó que pedirá que se postergue el tratamiento en la Cámara Baja de su proyecto de ley que plantea que el subsidio del Gobierno al transporte público sea transferido no a las empresas de transporte, sino al usuario por medio de sus tarjetas de billetaje.

La decisión se debe al hecho de que las comisiones del Congreso no emitieron dictámenes sobre su proyecto y que posiblemente en este momento no contaría con los votos para su aprobación, además del surgimiento de otros proyectos de transporte público de parte del Gobierno y del diputado Carlos Pereira (PLRA), con los que el parlamentario buscará contrastar su propia propuesta.

“Queremos que el Gobierno reaccione y presente proyectos que puedan dar soluciones a esta crisis del transporte”, dijo el diputado Vaesken.

El Poder Ejecutivo anunció recientemente un proyecto de “reforma” del transporte público, que supuestamente también analiza la posibilidad de trasladar el subsidio a los pasajeros.

Además, el presidente Santiago Peña habló este mes de la posibilidad de que el Gobierno adquiera una flota de mil nuevos buses que serán operados por empresas privadas, algo que -en opinión del diputado Vaesken- será una “solución parche” que a la larga agravará la crisis.

“Lo que no queremos es que el Estado paraguayo nuevamente subsidie compras a los empresarios”, explicó. “Si vos me das un auto nuevo voy a utilizarlo, pero cuando se descomponga no voy a tener la plata para repararlo. Tenemos que hacer que el servicio sea sustentable”, acotó.

“Que el que realmente trabaja reciba la plata”

El legislador opositor reiteró que el espíritu de su propuesta es “que el usuario se empodere de la plata pública” y, por medio de la transferencia del subsidio del usuario a los transportistas por medio del pago del pasaje, “que el transportista no tenga motivos para justificar sus reguladas y la falta de modernización” alegando que el subsidio no les llega en tiempo y forma.

“Quiero que el que realmente trabaja reciba la plata pública en tiempo y forma, en el momento en que presta el servicio”, insistió. “No someternos y desangrar al Estado por un servicio pésimo”, remarcó.

Señaló que actualmente el Estado “no sabe a quién le paga ni por qué servicio” debido a que el sistema de monitoreo del billetaje electrónico no funciona y el subsidio se paga en base a información recabada por medio de las dos tarjetas vigentes de billetaje electrónico, que están bajo control de empresas privadas.

Reiteró que su proyecto de ley plantea que el usuario pague el pasaje subsidiado por medio de tarjetas nominales, registradas con la cédula de identidad del pasajero, lo que permitirá al Gobierno tener trazabilidad y evitaría intentos de fraude como los que quedaron en evidencia cuando un chofer fue filmado acreditando viajes varias veces con una misma tarjeta para inflar artificialmente el número de pasajeros en el registro.

Gobierno “se somete” a los transportistas

Argumentó, sin embargo, que el Gobierno “quiere que siga el mismo sistema prebendario” vigente y que “empresas privadas sigan lucrando a costa del subsidio”.

“Ellos están en complicidad con el transportista, siempre terminan prestándose”, agregó y señaló las negociaciones entre el Gobierno y el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), que amenazó con ir a un paro esta semana que finalmente fue levantado provisoriamente, por un plazo de 22 días.

“El levantamiento del paro por 22 días es en base al chantaje, se sometieron” cuestionó el diputado. “Nuevamente van a caer en subir el subsidio al transportista y vamos a seguir recibiendo el mismo sistema pésimo de transporte”, lamentó.

Sobre el proyecto de transporte público del diputado liberal Carlos Pereira, que plantea que los itinerarios sean subastados a las empresas cada cinco años para fomentar mayor competitividad, el diputado Vaesken dijo que esa propuesta no colisiona con la suya.