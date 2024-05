Paro de buses: ministra del MOPC insistió en que Gobierno no cederá a chantajes

Este martes, Claudia Centurión, titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se refirió a la situación actual del paro de buses anunciado por el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y que finalmente fue pospuesto. Centurión aseguró que la mesa de negociación sigue activa y que el Gobierno agotará todas las instancias del diálogo para evitar la medida de fuerza.

“La mesa de negociación está activa”, remarcó. “Creemos firmemente que el camino es el diálogo e instamos a que no salgamos de esa vía”, reiteró.

La ministra fue enfática al señalar que el Gobierno no cederá ante las presiones de los empresarios del transporte. “No compartimos la posición de chantajes y amenazas al Estado paraguayo. No nos vamos a dejar chantejear”, sentenció.

La titular del MOPC también aclaró que aún no hay acuerdo con relación al levantamiento del paro Cetrapam. “No hay acuerdo aún”, dijo.

“Nosotros tenemos claro que este es un servicio público que tiene que estar garantizado”, destacó con relación a las posibles consecuencias que podrían existir si los empresarios realizan el paro afectando al servicio.

Pese a la postura firme del Gobierno, la ministra aseguró que no le temen al paro. “No le tenemos miedo al paro, pero creemos que esa no es la vía”, manifestó. “Tenemos planes de contingencia y queremos darle la garantía a la ciudadanía” de que el servicio de transporte público no se verá afectado, concluyó.

“Hay reclamos que son rellenos”, dice viceministro de transporte

Por su parte, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, se refirió a los reclamos de los transportistas y calificó algunos de ellos como “relleno” y “traídos de los pelos”.

Fernández aseguró que el Gobierno está al día con el pago de los subsidios, uno de los puntos centrales del reclamo de Cetrapam. “En estos momentos el Gobierno está al día en los pagos”, afirmó.

Respecto a la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema, el viceministro señaló que “ninguno de los gremios en las mesas técnicas reclamó nunca una manipulación”.

En cuanto a la renovación de los permisos de explotación del servicio, Fernández aseguró que se está trabajando en este punto.