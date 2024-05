Diputado habla de “cadena de negligencias” al permitir “infiltrar” comisión y pide “purga”

El diputado opositor Guillermo Rodríguez, que hasta hoy era secretario de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos, Graves y de Prevención de las Adicciones de Diputados, dijo que es sumamente grave que una persona cuanto menos sospechada de tener posibles vínculos con el narcotráfico -a quien no conoció estando en la comisión- esté “infiltrada” en su oficina y pedirá que todo lo actuado sea auditado.

“Hay una cadena de negligencia desde un inicio, desde el momento en que se dispara o se levanta la alerta con relación a este funcionario, seguido de la persona que solicita su comisionamiento a la Cámara de Diputados, seguido del ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas que le otorga otra vez un comisionamiento a la Cámara de Diputados, y ahora seguidamente, también escucho que vuelve a su unidad de origen que es la Senad, cuando creo que por lo menos en este punto el funcionario en cuestión debería estar apartado por lo menos en lo que dure en la investigación como tal”, dijo Rodríguez.

Consultado respecto a si alguna vez vio en la comisión al funcionario, que desde ayer fue descomisionado, dijo: “Y honestamente no lo conozco, no logro ponerle un rostro al funcionario en cuestión”, pero no resta en nada la gravedad, ya que pudo estar operando desde la sombra.

“Que nosotros tengamos infiltrados a una persona que le responde a facciones o al crimen organizado es sumamente grave. Imagínense un funcionario hoy investigado y que esté circulando en la Cámara de Diputados, alrededor de oficinas de parlamentarios, es un agente de investigaciones al lado de Diputados... de legisladores, o sea, esto es sumamente grave. El último lugar que uno esperaría a encontrar una filtración de este tipo en la Cámara de Diputados”, reprochó.

Pide una “purga”

Dijo que el caso es tan grave que tiene que generar una auditoría interna y una purga tanto en Diputados como en la Senad. También dijo que con esto no se descarta que haya podido montar en la Cámara Baja un esquema de escucha a opositores, tal como se rumoreaba desde hace tiempo.

“Hoy podemos corroborar a ciencia cierta de que existe un elemento de la Secretaría Nacional infiltrado en la Cámara de Diputados y peor aún que le responda el crimen organizado, o sea, todo está mal y aquí tiene que hacerse una purga y una auditoría, pero gigantescas a más instituciones tienen que responderle del ministro de la Secretaría Nacional hasta el último agente especial tienen que pasar por el polígrafo de otra forma. Esto no va a llegar a buen puerto”, dijo.