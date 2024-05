Giuzzio cita a agente ubicado en Diputados

“Estaba a la cabeza de esa unidad un agente especial como jefe, Mauro Ruiz (Díaz Vallejos), que era el encargado de esa unidad. Pero esa unidad tuvo muchos resultados, realmente me extrañaría mucho que se dé una situación como la que se está mencionando en la acusación, pero no puedo descartar. Creo que ahí no se hace mención directa al jefe, pero creo que sí se menciona a la unidad de inteligencia DIT”, dijo Giuzzio.

Lea más: Chats de Tío Rico: ¿quién era el jefe de la unidad en la que decían tener “contactos”?

Ruiz Díaz está comisionado de Senad a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de Diputados, presidida por el cartista Carlos Godoy. En conversación con ABC, el agente negó los señalamientos diciendo que no estaba al frente de DIT en ese momento y pidió requerir la documentación a Senad.

El documento al que accedió ABC señala que el pasado 25 de enero de este año, el presidente de la Cámara de DIputados, el cartista Raúl Latorre solicitó al titular de la Senad, Jalil Rachid la prórroga del comisionamiento de Ruiz Díaz.

Se le solicitó una entrevista telefónica para hacerle las consultas, pero prefirió de momento no dar declaraciones, ya que por mensaje, señaló que “la conversación no me nombra a mi tampoco u a otra persona y mal pudiera dar yo una versión de algo que no conocíamos y que puede ser una simple mención del indiciado”.

“Entiendo que esto es un malentendido atendiendo que en la época de la conversación esgrimida yo no era jefe de esa unidad era otro agente”, refirió siembre vía mensaje de texto, pero pidió recurrir a las Senad para obtener la documentación sobre la persona asignada al DIT en el momento de la conversación, que está fechada entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de diciembre de 2020.