Filtración en Senad: la discusión es por qué no se investigó, no quién era el director, dice Filizzola

El senador Rafael Filizzola (PDP) opinó sobre las sospechas de complicidad entre funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el narcotráfico cuando Mauro Ruiz Díaz era director de Inteligencia. Dijo que la discusión no es si aún era director o no, sino por qué no investigó el hecho cuando tuvo conocimiento.