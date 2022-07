¿Por qué no es conveniente pasear a mi perro sin correa?

Extravío o robo. Si a nuestras mascotas les gusta o están acostumbradas a salir a dar una vuelta sin correa, pueden correr el riesgo de perderse y no volver a encontrar el camino a casa, o peor aún ser atrapados por personas mal intencionadas, o robados por lucro o para ponerlos a tener crías en casos de ser perritos de razas. De paso, es importante esterilizar a nuestras mascotas más si están acostumbradas a salir por el instinto natural de apareamiento esto en caso de perros y gatos en general.

Peleas. No todos los perros entienden el lenguaje corporal del otro can por falta de socialización o estrés. Debido a eso pueden encontrarse con otros perros, enfrentarse y provocar una pelea. No importa si tu perro está bien entrenado, siempre es importante utilizar una correa para proteger a nuestra mascota en los paseos.