Falleció Óscar González Daher: esta es la reacción en redes sociales

La muerte del político luqueño había sido condenado a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa el pasado 12 de agosto, se produjo cerca de las 18:00 de este jueves.

De acuerdo al informe policial de la Comisaría 3 de Luque, OGD habría sufrido un paro cardiaco que le costó la vida, pese a los intentos de reanimación.

Reacción en redes sociales por muerte de González Daher

Ni bien se conoció la noticia, el nombre del exparlamentario del Partido Colorado se volvió trending topic en Twitter. El usuario @thematcardozo escribió “Ni la muerte de Little Finger en GOT me alegró tanto”.

En tanto que @Robbin_Ju se preguntó “Che, no habrá fingido su muerte para ANDAR LIBRE así como los nazis en las colonias unidas? Aahre”. Su tuit tuvo una repuesta de @MsSpoonr: “Tenemos que ver cómo se comporta el cadáver en presencia de una licitación, una cédula ajena y un terreno fiscal”.

Otros lamentaron que González Daher haya muerto sin cumplir su condena. “Se toma en mi querida ciudad de Luque, se fue quien más daño le hizo a cada contribuyente, a cada familia, nos quitó el sueño de la casa propia, las ganas de salir adelante, pero no olvidemos que murió sin pagar”, escribió @catgescobar.

A su turno, @olimpero1974 tuiteó “Destruyó muchísimas familias. Ni intenten ahora hacerlo mártir a Oscar González Daher”.

También los usuarios reaccionaron a través de memes.