Video: víctimas de la dictadura rememoran torturas del supuesto policía stronista

El excomisario Eusebio Torres (86) es acusado por supuestos hechos de tortura que se le atribuyen, ocurridos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). “El tema de estar en un juicio no es una venganza, pero si dejar en la memoria para que esto no se borre, de que esto no vuelva a pasar”, expresó Teresita López, víctima de la dictadura.