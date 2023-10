“Nada claro todavía, el forense no pudo precisar más datos”, dice Beatriz Denis, hija de Óscar Denis

Restos óseos fueron hallados por nativos este martes en una estancia de Bella Vista Norte, departamento de Amambay, en una zona no muy alejada de donde fue secuestrado el expresidente Óscar Denis por los criminales del EPP. “Yo al ir al lugar ya no pude encontrar los restos, luego compartí fotos. La odontóloga también está analizando todo, pero una cosa es ver fotos y otra in situ, hay algunas cosas que no coinciden”, expresó Beatriz Denis, hija de Óscar Denis.