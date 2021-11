Adele: Sus confesiones a Oprah Winfrey y el pedido de matrimonio en pleno concierto

Adele no siente nada más que amor por su ex marido. La cantante de “Easy on Me” habló con franqueza sobre su divorcio de Simon Konecki durante su entrevista con Oprah Winfrey, y dijo que está increíblemente agradecida por su matrimonio a pesar de su final. En un momento de la velada, pidió al público que se callase porque estaba a punto de empezar la sorpresa. El hombre trajo a su novia con los ojos vendados hasta el centro del escenario y le propuso casarse con él.