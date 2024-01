Video: El Pórtico presenta el video oficial “DLMG”

El Pórtico presenta así “DLMG” (Don´t Let Me Go), su primer corte donde predomina el indie rock. Con este material, adelanto del álbum debut de la banda que está compuesta por Fran Brítez (voz), Pablo Cardoni (guitarra), France Bonnin (guitarra), Mauri Paiva (bajo) y Fabri Velázquez (batería); apuntan a ser inspiración para otros talentos emergentes.