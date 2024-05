Vámonos Pa Cuba: lo nuevo de Per Se

Una fusión pop y latin caribeña, no muy común en lo que Per Se viene haciendo hasta ahora, le da frescura a esta nueva creación y la consolida como una banda versátil y ecléctica, a partir de las experiencias vividas y los gratos recuerdos que Fabri y Mali, vocalistas de Per Se, tuvieron al visitar la isla hace algunos años.